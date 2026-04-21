Vigyázz, nehogy bedőlj: banki ügyintézőnek adta ki magát a csaló, rengeteg pénzzel húzott le egy férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 12:16
Egy paksi férfit vertek át. Közel másfél millió forintnyi pénzt szedtek le számlájáról.

Egy Tolnai vármegyei férfi a napokban feljelentést tett csalás miatt. A sértett számlájáról több ismeretlen vásárlással és utalással kisebb-nagyobb összegeket tüntettek el, ez érintette a lakossági- és a céges számláját is.

Több millió forintnyi pénzt csaltak le a férfi számlájáról / Illusztráció: Freepik.com

Rengeteg pénze lett oda! Csalás áldozata lett a férfi

Egy magát banki ügyintézőnek valló nő felhívta a sértett felet, hogy tájékoztassa, gyanús utalás előkészületét látja a bankszámláján. Egy férfi nevét és az összeget bemondva akarta ellenőrizni, hogy ő kezdeményezte-e az utalást.

A férfi nemet mondott, majd az ügyintézőnek tűnő nő kérdésekkel bombázta, hogy információt szerezzen a sértett bankszámláiról. Ezután egy informatikus hívta fel, hogy rávegye egy digitális pénztárca létrehozására és egy távoli elérést biztosító program letelepítésére. A férfi gyanútlanul telepítette is, majd visszamondta a kódokat az ismeretlen félnek.

A férfi ekkor értesítést kapott egy online vásárlásról, amin kétszer 135 ezer forintot emeltek le a számlájáról, egyszer 1950 forintot, utána pedig 46 ezer 575 forintnyi pénzt.

Ha ez nem lett volna elég a vállalati számlájáról történt csalás mértéke 990 ezer forint lett. A pénzintézet telefonszáma többször is megjelent a kapott üzenetekben, így eleinte nem gondolta, hogy megtévesztenék, egy férfiról beszéltek, akit keresnek csalás miatt és, hogy nyomoznak ellene.

Mikor visszahívta a telefonszámot, egy nő vette fel, hogy a férjéé a telefonszám, de ő nem bankban dolgozik.

A police.hu továbbra is kéri az embereket hogy vigyázzanak a gyanús telefonálókkal, ne telepítsenek a gépükre távoli elérést biztosító eszközöket. Ha gyanús utalást észlelnek, személyesen keressék fel pénzintézetüket, ami korábban már hitelesnek bizonyult az ügyintézések során. Aki család áldozatává vált, tegyen feljelentést a rendőrségen.

 

 

