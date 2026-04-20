Netes csalók miatt került bajba Sihell Ferry

Nem kis meglepetésre ébredt a mögöttünk álló hétvégén Sihell Ferry, aki feleségével, Cseke Vikivel éppen Spanyolországban tartózkodik, ahol negyedszer teljesítik az El Caminót. Sorra érkeztek az értesítések az előadó bankjától, jelezvén, hogy netes csalók próbálnak vásárolni a kártyájával. A mulatós sztár gyorsan kapcsolt és felvette bankjával a kapcsolatot, bár a pénzintézet addigra már intézkedett és letiltották a kártyát. A történetnek ezzel azonban még koránt sem volt vége.

Sihell Ferry és felesége a netes csalók miatt maradtak pénz nélkül Spanyolországban (Fotó: Facebook)

A semmiből csaptak le a netes csalók

Rengeteg üzenet érkezett a banktól

Pénz, szállás és repülőjegy nélkül álltak a „semmi közepén” Sihell Ferryék

A család azonnal segített a bajbajutott előadón és feleségén

Le kell vonni a tanulságokat

Sihell Ferry a netes csalókról: „Zárolták a kártyámat, mivel gyanús tranzakciókat észleltek”

Hogy pontosan mi történt, arról Sihell Ferry mesélt a Borsnak. „Minden utazásunk előtt, duplán, sőt triplán is bebiztosítjuk magunkat, és ez igaz a pénzügyeinkre is. Ezért is volt nálunk a rendes és egy alternatív bankkártya, amikor egy héttel ezelőtt, negyedszer is nekivágtunk az El Caminónak. Az meg sem fordult a fejünkben, hogy még így is pénz nélkül maradhatunk, pedig pontosan ez történt” – kezdte az előadó, majd rátért a konkrét esetre, ami miatt bajba kerültek Spanyolországban. „A harmadik napon arra ébredtem, hogy a banktól érkezett egy üzenet, mely szerint zárolták a kártyámat, mivel gyanús tranzakciókat észleltek.”

Felvettem a kapcsolatot a pénzintézettel és megerősítették, hogy az éjszaka folyamán valakik többször is fizetni próbáltak a kártyával, ezért letiltották.

„Emiatt pedig már az alternatív számlára sem tudtam utalni, vagyis gyakorlatilag pénz nélkül maradtunk. Ott álltunk a kifizetetlen szállásainkkal, hazafelé szóló repülőjegyek nélkül. Ezért hazatelefonáltunk és a rokonság azonnal segített is. Az alternatív számlánkra utaltak pénzt. Meg is nyugodtunk, de hamar kiderült, hogy előre ittunk a medve bőrére” – mesélte Sihell Ferry, aki másnap reggel egy újabb üzenethullámra riadt.