Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Netes csalók miatt került bajba Sihell Ferry

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 20. 18:15
Nincs az az elővigyázatos felhasználó, akit ne tudnának megkárosítani azok a bűnözői körök, akik például a banki rendszereken keresztül próbálják meglopni az ügyfeleket. Most Sihell Ferry és felesége kerültek bajba külföldön, miután netes csalók vetették ki rájuk a hálójukat. A mulatós sztár és neje pénz nélkül maradtak külföldön.
Buster
A szerző cikkei

Nem kis meglepetésre ébredt a mögöttünk álló hétvégén Sihell Ferry, aki feleségével, Cseke Vikivel éppen Spanyolországban tartózkodik, ahol negyedszer teljesítik az El Caminót. Sorra érkeztek az értesítések az előadó bankjától, jelezvén, hogy netes csalók próbálnak vásárolni a kártyájával. A mulatós sztár gyorsan kapcsolt és felvette bankjával a kapcsolatot, bár a pénzintézet addigra már intézkedett és letiltották a kártyát. A történetnek ezzel azonban még koránt sem volt vége.

A netes csalók nem kímélték Sihell Ferryéket.
Sihell Ferry és felesége a netes csalók miatt maradtak pénz nélkül Spanyolországban (Fotó: Facebook)

A semmiből csaptak le a netes csalók

  • Rengeteg üzenet érkezett a banktól
  • Pénz, szállás és repülőjegy nélkül álltak a „semmi közepén” Sihell Ferryék
  • A család azonnal segített a bajbajutott előadón és feleségén
  • Le kell vonni a tanulságokat

 

Sihell Ferry a netes csalókról: „Zárolták a kártyámat, mivel gyanús tranzakciókat észleltek”

Hogy pontosan mi történt, arról Sihell Ferry mesélt a Borsnak. „Minden utazásunk előtt, duplán, sőt triplán is bebiztosítjuk magunkat, és ez igaz a pénzügyeinkre is. Ezért is volt nálunk a rendes és egy alternatív bankkártya, amikor egy héttel ezelőtt, negyedszer is nekivágtunk az El Caminónak. Az meg sem fordult a fejünkben, hogy még így is pénz nélkül maradhatunk, pedig pontosan ez történt” – kezdte az előadó, majd rátért a konkrét esetre, ami miatt bajba kerültek Spanyolországban. „A harmadik napon arra ébredtem, hogy a banktól érkezett egy üzenet, mely szerint zárolták a kártyámat, mivel gyanús tranzakciókat észleltek.”

Felvettem a kapcsolatot a pénzintézettel és megerősítették, hogy az éjszaka folyamán valakik többször is fizetni próbáltak a kártyával, ezért letiltották.

„Emiatt pedig már az alternatív számlára sem tudtam utalni, vagyis gyakorlatilag pénz nélkül maradtunk. Ott álltunk a kifizetetlen szállásainkkal, hazafelé szóló repülőjegyek nélkül. Ezért hazatelefonáltunk és a rokonság azonnal segített is. Az alternatív számlánkra utaltak pénzt. Meg is nyugodtunk, de hamar kiderült, hogy előre ittunk a medve bőrére” mesélte Sihell Ferry, aki másnap reggel egy újabb üzenethullámra riadt.

A rokonok segítették ki a bajba jutott Sihell Ferryt és feleségét
Sihell Ferry és felesége Magyarországról kaptak segítséget, hogy folytathassák a zarándoklatot (Fotó: Facebook/AI)

Másnap reggel újabb üzenethullám érkezett. Az alternatív számlánkról is megpróbáltak pénzeket levenni és kifizetéseket indítani. Ekkor vált világossá, hogy a netes csalók a telefonomba jutottak be, így hozzáfértek minden bankszámlámhoz. Innentől jött a teljes megbénulás, hiszen a telefonom gyári beállításának visszaállítására volt szükség. Végül ismét a család sietett a segítségünkre. Előkerült a tárcámból egy harmadik kártya, amit nem igazán használtunk és ami nem is volt összekötve egyikünk telefonjával sem. Erre kaptunk egy minimális összeget, amivel kihúzzuk az utazás végéig, a repülőjegyeket és a lefoglalt szállásokat is kifizették otthonról” – idézte fel a rémálomszerű eseménysort a mulatós sztár, aki azonnal le is vonta a megfelelő konzekvenciákat.

 „Fontos tanulsága a történteknek, hogy külföldön járva, az internet használata közben nem szabad semmilyen, ismeretlen linkre kattintani, hiszen láthatóan pillanatok alatt válhatunk csalók áldozatává.

„Mindenesetre, idén igazán próbára tesz minket az El Camino…”zárta gondolatait Sihell Ferry.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
