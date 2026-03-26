Itt a kémprogram, amitől már az iPhone-ok sincsenek biztonságban

Az okostelefonok világában eddig létezett egy íratlan szabály: ha iPhone-od van, biztonságban vagy. Míg az Android-felhasználók folyamatosan vírusirtókkal és gyanús alkalmazásokkal küzdöttek, az Apple tulajdonosok nyugodtan aludtak. Egészen mostanáig. A kiberbiztonsági szakértők ugyanis kongatják a vészharangot: megérkezett a DarkSword, az első olyan kémprogram, amely nem válogat az áldozatok között.
A korábbi hírhedt kémszoftverekkel, mint amilyen a Pegasus volt, csak a „nagyhalakat” támadták. Méregdrága volt, és csak kormányok engedhették meg maguknak. A DarkSword viszont a „nép kémprogramja”.
A kódja ráadásul felbukkant az internet sötét bugyraiban, így bárki, akinek van némi technikai affinitása és rossz szándéka, hozzájuthat.
A legfélelmetesebb a terjedési módja. Nincs szükség arra, hogy gyanús fájlokat tölts le vagy furcsa linkekre kattints az e-mailjeidben. A szakértők szerint a DarkSword az úgynevezett „drive-by” fertőzési módszert használja. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy böngészel a Safariban, megnyitsz egy teljesen hétköznapinak tűnő weboldalt, és a program a háttérben, a tudtod nélkül már települt is a telefonodra.
Ha a DarkSword egyszer bejutott az iOS rendszerébe, a telefonod egy nyitott könyvvé válik a támadó számára. Látják a WhatsApp és iMessage üzeneteidet, hozzáférnek a galériádhoz, hallják a hívásaidat, és ami a legveszélyesebb: kiolvassák a jelszavaidat és a banki adatait. A program ráadásul fájlmentes technológiát használ, ami azt jelenti, hogy szinte láthatatlan marad a rendszerben.
Különösen az iOS 18.4 és 18.7 közötti verziók érintettek.
Bár a DarkSword mestere a rejtőzködésnek, a telefonod fizikai reakciói lebuktathatják a betolakodót. Ha az alábbiakat tapasztalod, gyanakodj:
Ha gyanakszol, azonnal frissítsd az iOS-t, végezz egy kényszerített újraindítást, és a legdurvább esetben fontold meg a készülék gyári állapotba való visszaállítását!
Az Apple már gőzerővel dolgozik a javításokon. Addig is, ha úgy érzed, hogy munkád vagy életmódod miatt fokozott veszélynek vagy kitéve, kapcsold be a „Zárt módot” (Lockdown Mode), ami ugyan korlátoz néhány funkciót, de gyakorlatilag áttörhetetlenné teszi a készülékedet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.