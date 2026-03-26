Itt a kémprogram, amitől már az iPhone-ok sincsenek biztonságban

Az okostelefonok világában eddig létezett egy íratlan szabály: ha iPhone-od van, biztonságban vagy. Míg az Android-felhasználók folyamatosan vírusirtókkal és gyanús alkalmazásokkal küzdöttek, az Apple tulajdonosok nyugodtan aludtak. Egészen mostanáig. A kiberbiztonsági szakértők ugyanis kongatják a vészharangot: megérkezett a DarkSword, az első olyan kémprogram, amely nem válogat az áldozatok között.

Mi az a DarkSword, és miért rettegnek tőle?

A korábbi hírhedt kémszoftverekkel, mint amilyen a Pegasus volt, csak a „nagyhalakat” támadták. Méregdrága volt, és csak kormányok engedhették meg maguknak. A DarkSword viszont a „nép kémprogramja”.

A kódja ráadásul felbukkant az internet sötét bugyraiban, így bárki, akinek van némi technikai affinitása és rossz szándéka, hozzájuthat.

A legfélelmetesebb a terjedési módja. Nincs szükség arra, hogy gyanús fájlokat tölts le vagy furcsa linkekre kattints az e-mailjeidben. A szakértők szerint a DarkSword az úgynevezett „drive-by” fertőzési módszert használja. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy böngészel a Safariban, megnyitsz egy teljesen hétköznapinak tűnő weboldalt, és a program a háttérben, a tudtod nélkül már települt is a telefonodra.



Mindenhez hozzáfér

Ha a DarkSword egyszer bejutott az iOS rendszerébe, a telefonod egy nyitott könyvvé válik a támadó számára. Látják a WhatsApp és iMessage üzeneteidet, hozzáférnek a galériádhoz, hallják a hívásaidat, és ami a legveszélyesebb: kiolvassák a jelszavaidat és a banki adatait. A program ráadásul fájlmentes technológiát használ, ami azt jelenti, hogy szinte láthatatlan marad a rendszerben.

Különösen az iOS 18.4 és 18.7 közötti verziók érintettek.

Árulkodó jelek Bár a DarkSword mestere a rejtőzködésnek, a telefonod fizikai reakciói lebuktathatják a betolakodót. Ha az alábbiakat tapasztalod, gyanakodj: Forró hátlap: A telefonod akkor is melegszik, amikor nem használod? A háttérben futó adatlopási folyamatok megterhelik a processzort.

A telefonod akkor is melegszik, amikor nem használod? A háttérben futó adatlopási folyamatok megterhelik a processzort. Zuhanó akkumulátor-szint: Ha a megszokottnál sokkal gyorsabban merül le a mobilod, elképzelhető, hogy egy kémprogram folyamatosan adatokat továbbít a távoli szerverekre.

Ha a megszokottnál sokkal gyorsabban merül le a mobilod, elképzelhető, hogy egy kémprogram folyamatosan adatokat továbbít a távoli szerverekre. Váratlan adatforgalom-ugrás: Nézd meg a beállításokban az adathasználatot! Ha ismeretlen folyamatok több gigabájtnyi adatot küldtek el, az komoly vészjelzés.

Nézd meg a beállításokban az adathasználatot! Ha ismeretlen folyamatok több gigabájtnyi adatot küldtek el, az komoly vészjelzés. Furcsa jelenségek hívás közben: Recsegés, visszhang vagy szokatlan zajok a vonalban? Lehet, hogy éppen rögzítik a beszélgetésedet.

Recsegés, visszhang vagy szokatlan zajok a vonalban? Lehet, hogy éppen rögzítik a beszélgetésedet. A kijelző életre kel: Ha a telefonod magától felvillan, vagy alkalmazások nyílnak meg/záródnak be anélkül, hogy hozzáérnél, az távoli elérést jelezhet. Ha gyanakszol, azonnal frissítsd az iOS-t, végezz egy kényszerített újraindítást, és a legdurvább esetben fontold meg a készülék gyári állapotba való visszaállítását!

Az Apple már gőzerővel dolgozik a javításokon. Addig is, ha úgy érzed, hogy munkád vagy életmódod miatt fokozott veszélynek vagy kitéve, kapcsold be a „Zárt módot” (Lockdown Mode), ami ugyan korlátoz néhány funkciót, de gyakorlatilag áttörhetetlenné teszi a készülékedet.