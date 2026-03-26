Itt a kémprogram, amitől már az iPhone-ok sincsenek biztonságban

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 10:30
kémprogramkiberbiztonság
Eddig azt hittük, az Apple mobiljai feltörhetetlen erődök. Egy új, DarkSword nevű digitális ragadozó azonban mindent megváltoztatott. Többé nem kell politikusnak vagy újságírónak lenned ahhoz, hogy kémkedjenek utánad.
Az okostelefonok világában eddig létezett egy íratlan szabály: ha iPhone-od van, biztonságban vagy. Míg az Android-felhasználók folyamatosan vírusirtókkal és gyanús alkalmazásokkal küzdöttek, az Apple tulajdonosok nyugodtan aludtak. Egészen mostanáig. A kiberbiztonsági szakértők ugyanis kongatják a vészharangot: megérkezett a DarkSword, az első olyan kémprogram, amely nem válogat az áldozatok között.

Az iPhone készülékek eddig a kiberbiztonság bástyái voltak, de a DarkSword megtalálja az utat ezekhez a készülékekhez is. Fotó: Wajahat Ahmad Khan / Pexels (illusztráció)

Mi az a DarkSword, és miért rettegnek tőle?

A korábbi hírhedt kémszoftverekkel, mint amilyen a Pegasus volt, csak a „nagyhalakat” támadták. Méregdrága volt, és csak kormányok engedhették meg maguknak. A DarkSword viszont a „nép kémprogramja”. 

A kódja ráadásul felbukkant az internet sötét bugyraiban, így bárki, akinek van némi technikai affinitása és rossz szándéka, hozzájuthat. 

A legfélelmetesebb a terjedési módja. Nincs szükség arra, hogy gyanús fájlokat tölts le vagy furcsa linkekre kattints az e-mailjeidben. A szakértők szerint a DarkSword az úgynevezett „drive-by” fertőzési módszert használja. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy böngészel a Safariban, megnyitsz egy teljesen hétköznapinak tűnő weboldalt, és a program a háttérben, a tudtod nélkül már települt is a telefonodra.
 

Mindenhez hozzáfér

Ha a DarkSword egyszer bejutott az iOS rendszerébe, a telefonod egy nyitott könyvvé válik a támadó számára. Látják a WhatsApp és iMessage üzeneteidet, hozzáférnek a galériádhoz, hallják a hívásaidat, és ami a legveszélyesebb: kiolvassák a jelszavaidat és a banki adatait. A program ráadásul fájlmentes technológiát használ, ami azt jelenti, hogy szinte láthatatlan marad a rendszerben. 

Különösen az iOS 18.4 és 18.7 közötti verziók érintettek.

Mióta a DarkSword kódja felbukkant a dark weben, azóta egyetlen iPhone sincs biztonságban! / Fotó: Antoni Shkraba Studio / Pexels (illusztráció)

Árulkodó jelek

Bár a DarkSword mestere a rejtőzködésnek, a telefonod fizikai reakciói lebuktathatják a betolakodót. Ha az alábbiakat tapasztalod, gyanakodj:

  • Forró hátlap: A telefonod akkor is melegszik, amikor nem használod? A háttérben futó adatlopási folyamatok megterhelik a processzort.
  • Zuhanó akkumulátor-szint: Ha a megszokottnál sokkal gyorsabban merül le a mobilod, elképzelhető, hogy egy kémprogram folyamatosan adatokat továbbít a távoli szerverekre.
  • Váratlan adatforgalom-ugrás: Nézd meg a beállításokban az adathasználatot! Ha ismeretlen folyamatok több gigabájtnyi adatot küldtek el, az komoly vészjelzés.
  • Furcsa jelenségek hívás közben: Recsegés, visszhang vagy szokatlan zajok a vonalban? Lehet, hogy éppen rögzítik a beszélgetésedet.
  • A kijelző életre kel: Ha a telefonod magától felvillan, vagy alkalmazások nyílnak meg/záródnak be anélkül, hogy hozzáérnél, az távoli elérést jelezhet.

Ha gyanakszol, azonnal frissítsd az iOS-t, végezz egy kényszerített újraindítást, és a legdurvább esetben fontold meg a készülék gyári állapotba való visszaállítását!

Az Apple már gőzerővel dolgozik a javításokon. Addig is, ha úgy érzed, hogy munkád vagy életmódod miatt fokozott veszélynek vagy kitéve, kapcsold be a „Zárt módot” (Lockdown Mode), ami ugyan korlátoz néhány funkciót, de gyakorlatilag áttörhetetlenné teszi a készülékedet.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
