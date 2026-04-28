Most már Messengeren terjeszkednek a csalók: Erre nagyon figyelj!

Egyre több olyan csalás történik, amely során a Messenger alkalmazáson keresztül keresik meg áldozataikat a csalók. Gyakran egy közös ismerősre hivatkozva, vagy ismerőse profilját lemásolva építik ki a bizalmat, majd látszólag kedvező befektetési lehetőséget kínálnak.

A módszer lényege, hogy a magát „pénzügyi szakembernek” kiadó elkövető egy nem létező programba való befektetésre beszéli rá a sértettet rendkívül magas és kockázatmentes hozam ígéretével. A hitelesség látszatát meggyőző kommunikációval és sürgetéssel próbálják fenntartani – írja a police.hu – A „befektetéshez” a sértetteket arra kérik, hogy vásároljanak Paysafecard kártyákat, majd adják meg azok 16 jegyű PIN kódját, ezáltal a befektetett összeg többszörösét fogják visszakapni.

Ezek a kártyák valójában előre feltöltött fizetési eszközök. Aki megszerzi a kódot, az azonnal hozzáfér a rajta lévő összeghez, és a pénz visszaszerzése szinte lehetetlenné válik.

Fontos figyelmeztetések: