Most már Messengeren terjeszkednek a csalók: Erre nagyon figyelj!

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 12:21
messengercsaló
Csalókra figyelmeztet mindenkit a rendőrség.

Egyre több olyan csalás történik, amely során a Messenger alkalmazáson keresztül keresik meg áldozataikat a csalók. Gyakran egy közös ismerősre hivatkozva, vagy ismerőse profilját lemásolva építik ki a bizalmat, majd látszólag kedvező befektetési lehetőséget kínálnak.

Fotó: Képünk illusztráció: Unslpash

A módszer lényege, hogy a magát „pénzügyi szakembernek” kiadó elkövető egy nem létező programba való befektetésre beszéli rá a sértettet rendkívül magas és kockázatmentes hozam ígéretével. A hitelesség látszatát meggyőző kommunikációval és sürgetéssel próbálják fenntartani – írja a police.hu – A „befektetéshez” a sértetteket arra kérik, hogy vásároljanak Paysafecard kártyákat, majd adják meg azok 16 jegyű PIN kódját, ezáltal a befektetett összeg többszörösét fogják visszakapni.

Ezek a kártyák valójában előre feltöltött fizetési eszközök. Aki megszerzi a kódot, az azonnal hozzáfér a rajta lévő összeghez, és a pénz visszaszerzése szinte lehetetlenné válik. 

Fontos figyelmeztetések:

  • Az ajándékkártya nem befektetési eszköz, kizárólag fizetésre szolgál.
  • Soha ne adja ki senkinek bankkártyája vagy más fizetési eszközének adatait, PIN kódját.
  • Ne küldjön fényképet személyazonosító okmányairól ismeretlen személyeknek.
  • Legyen óvatos a nyelvhelyességi hibákkal teli, gyors meggazdagodást ígérő ajánlatokkal.
  • Ha egy ajánlat túl kedvezőnek tűnik, nagy valószínűséggel csalásról van szó.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
