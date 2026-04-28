Nagyszabású razzia Németországban: 1200 rendőr csapott le egy motoros bandára

Több mint 1200 rendőr – köztük 100 nehézfegyveres különleges egységi (SEK) tag, nyomkövető kutyák és páncélozott járművek – vett részt egy nagyszabású akcióban Észak-Rajna–Vesztfáliában. A razzia célpontja a Hells Angels nevű motoros bűnszervezet volt.

Több mint 1200 rendőr csapott le egyszerre több mint 50 helyszínen a razzia során. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A rendőrök kora reggel, pontosan 4 órakor egyszerre csaptak le több helyszínen. Az akció során több mint 50 ingatlant kutattak át, köztük lakásokat, üzlethelyiségeket és klubházakat. Az érintett városok között szerepel többek között Leverkusen, Köln, Langenfeld, Monheim am Rhein, Solingen, Dortmund, Oberhausen, Duisburg, Bochum és Bielefeld is. Hildenben például a Hells Angels egyik klubházát is átkutatták.

Ez az egyik legnagyobb bevetés a tartomány történetében a motoros bandák elleni fellépések között – írja a Bild. – A razzia részeként a német belügyminisztérium betiltotta és feloszlatta a „Hells Angels Motorcycle Club Leverkusen” nevű szervezetet. A „HAMC” rövidítés a „Hells Angels Motorcycle Club” elnevezést takarja.

Az akció hátterében egy kiterjedt nyomozás áll, amelyet a düsseldorfi rendőrség vezetett, a szervezett bűnözés elleni központi ügyészséggel együttműködésben. A hatóságok a bűnszervezet létrehozásának és az abban való tagságnak a gyanúja miatt nyomoznak. A térségben, különösen Köln környékén, többször történtek merényletek a motoros bandák között.

Emellett az elmúlt évben jelentősen megnőtt a Hells Angels taglétszáma a tartományban: a számuk 317 főre emelkedett, főként azért, mert a rivális Bandidos tagjai közül többen átálltak hozzájuk.