Tragédia: borzalmas balesetben hunyt el a magyar sportoló - vizesárokba borult Péter kocsija

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 27. 19:38
Az U21-es kosárlabdázó egy vizesárokba borult bele a kocsijával, Fonyódnál. Az autót később vették észre, azonban a magyar sportoló életét már nem lehetett megmenteni. Márkus Pétert az egész sportág gyászolja.

A baleset vasárnap (április 26.) reggel történt Fonyód külterületén: az eddigi információk szerint egy kocsit találtak egy fonyódi vizesárokban, méghozzá fejjel lefelé. Bár a tűzoltók az első riasztásra ugrottak, a fiatal sofőrt már nem lehetett megmenteni. Hamarosan kiderült, hogy az autót a fiatal magyar sportoló, Márkus Péter vezette. A pécsi PVSK-Panthers U21-es kosárlabdacsapatának 19 éves játékosát, most az egész sportág gyászolja.

Vizesárokba borult kocsijával a magyar sportoló

Azt egyelőre nem tudni, hogyan történt a tragikus baleset. Úgy tudjuk, hogy a tűzoltókat, a mentőket és a rendőrséget egy arra járó autós értesítette, aki kiszúrta a vízelvezetőben fejjel lefelé heverő autót.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a sofőr korábban elveszthette uralmát korábban a kocsi felett, ami megpördült, majd egyenesen a vízelvezetőbe csapódott, a sofőr pedig pillanatokon belül halálos csapdába került, a kocsi ugyanis elmerült a sáros vízben.

- 09:16-kor riasztást kaptunk egy közlekedési balesethez Fonyódon, a Niklai utcába, ahol a bejelentő elmondása szerint egy személyautót találtak egy vízzel teli árokban, amelyből csak a kerekek látszódtak ki. Az egységek kiérkezését követően megkezdték a gépkocsi kiemelését a vízből, azonban sajnálatos módon a benne utazó fiatal sofőr életét már nem lehetett megmenteni - közölte Fonyód Városi Tűzoltósága. 

A sportvilág azóta egy emberként gyászolja a fiatal kosarast, aki nagy jövő előtt állt, jelenleg a pécsi PVSK-Panthers csapatában játszott. Csapata összetörten gyászolja: 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Márkus Péter, U21-es csapatunk játékosa. Hatalmas szíve és küzdeni akarása példaértékű volt mindannyiunk számára, emlékét örökre megőrizzük! Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni Péter családjának, barátainak, csapattársainak!

 – búcsúzott tőle összetört csapata. Még az ellenfelek is gyászolják a fiatal reménységet: 

Egyesületünket is nagy szomorúsággal érintette a hír. Ezúton is mély együttérzésünket és őszinte részvétünket szeretnénk kinyilvánítani nektek és a családnak, barátoknak egyaránt! Nyugodj békében Péter 

– írta a fóti Phoenix MT.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
