Tragédia: borzalmas balesetben hunyt el a magyar sportoló - vizesárokba borult Péter kocsija

A baleset vasárnap (április 26.) reggel történt Fonyód külterületén: az eddigi információk szerint egy kocsit találtak egy fonyódi vizesárokban, méghozzá fejjel lefelé. Bár a tűzoltók az első riasztásra ugrottak, a fiatal sofőrt már nem lehetett megmenteni. Hamarosan kiderült, hogy az autót a fiatal magyar sportoló, Márkus Péter vezette. A pécsi PVSK-Panthers U21-es kosárlabdacsapatának 19 éves játékosát, most az egész sportág gyászolja.

Fotó: 123RF

Vizesárokba borult kocsijával a magyar sportoló

Azt egyelőre nem tudni, hogyan történt a tragikus baleset. Úgy tudjuk, hogy a tűzoltókat, a mentőket és a rendőrséget egy arra járó autós értesítette, aki kiszúrta a vízelvezetőben fejjel lefelé heverő autót.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a sofőr korábban elveszthette uralmát korábban a kocsi felett, ami megpördült, majd egyenesen a vízelvezetőbe csapódott, a sofőr pedig pillanatokon belül halálos csapdába került, a kocsi ugyanis elmerült a sáros vízben.

- 09:16-kor riasztást kaptunk egy közlekedési balesethez Fonyódon, a Niklai utcába, ahol a bejelentő elmondása szerint egy személyautót találtak egy vízzel teli árokban, amelyből csak a kerekek látszódtak ki. Az egységek kiérkezését követően megkezdték a gépkocsi kiemelését a vízből, azonban sajnálatos módon a benne utazó fiatal sofőr életét már nem lehetett megmenteni - közölte Fonyód Városi Tűzoltósága.

A fiatal életét már nem lehetett megmenteni: a vizesárok halálos csapdát jelentett a kosárlabdázónak

Fotó: Fonyód Városi Tűzoltóság

A sportvilág azóta egy emberként gyászolja a fiatal kosarast, aki nagy jövő előtt állt, jelenleg a pécsi PVSK-Panthers csapatában játszott. Csapata összetörten gyászolja:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 19 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Márkus Péter, U21-es csapatunk játékosa. Hatalmas szíve és küzdeni akarása példaértékű volt mindannyiunk számára, emlékét örökre megőrizzük! Őszinte részvétünket szeretnénk kifejezni Péter családjának, barátainak, csapattársainak!

– búcsúzott tőle összetört csapata. Még az ellenfelek is gyászolják a fiatal reménységet:

Egyesületünket is nagy szomorúsággal érintette a hír. Ezúton is mély együttérzésünket és őszinte részvétünket szeretnénk kinyilvánítani nektek és a családnak, barátoknak egyaránt! Nyugodj békében Péter

– írta a fóti Phoenix MT.