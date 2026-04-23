Szörnyű tragédia történt Kiskunhalasnál

Egy személyautó és egy teherautó ütközött frontálisan Kiskunhalasnál. A tragédiában a személyautót vezető férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A baleset körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

Fotó: Országos Mentőszolgálat

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a helyszíni vizsgálatok alapján a személygépkocsi áttért a szemközti sávba, ahol elkerülhetetlen volt az ütközés a szemből érkező teherautóval. A katasztrófavédelem közlése szerint a baleset miatt a főutat a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, ami jelentős forgalmi fennakadást okozott a térségben.