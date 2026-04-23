Halálos baleset Győrben: a Tesco közelében gázoltak el egy biciklist

Csütörtökön 16:30 körül elütöttek egy kerékpárost a 83-as úton Győrben, a Tesco áruházhoz közeli, Ménfőcsanak felé kanyarodó útszakaszon. A hatóságok azonnal a biciklis baleset helyszínére érkeztek, és lezárták az útszakaszt, ami miatt nagyobb forgalmi torlódás alakult ki. A kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette - írta a Kisalföld.