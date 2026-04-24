Tragédia Győrben: ismert fociedző vesztette életét a halálos balesetben

Halálos baleset történt csütörtök délután: a Kisalföld beszámolója szerint 16:30 körül ütöttek el egy kerékpárost a 83-as úton Győrben, a Tesco áruházhoz közeli, Ménfőcsanak felé kanyarodó útszakaszon. Az első, meg nem erősített információk szerint a kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Nemrég kiderült, hogy a tragikus baleset áldozata egy, a megyében ismert fociedző volt, Kovács Zsolt.

A csütörtöki, győri kerékpáros baleset áldozata a megyében ismert labdarúgóedző volt, Kovács Zsolt / Fotó: Kisalföld

Ismert és elismert fociedző vesztette életét a kerékpáros balesetben

Kovács Zsolt, vagy ahogy nagyon sokan ismerték, Kokó, többek között az ETO korosztályos csapatainál volt edző, de trénerként dolgozott Abdán, Ménfőcsanakon és Győrszentivánon, és Nyúlon is.