Tragédia Győrben: ismert fociedző vesztette életét a halálos balesetben

Halálos baleset történt csütörtök délután: a Kisalföld beszámolója szerint 16:30 körül ütöttek el egy kerékpárost a 83-as úton Győrben, a Tesco áruházhoz közeli, Ménfőcsanak felé kanyarodó útszakaszon. Az első, meg nem erősített információk szerint a kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Nemrég kiderült, hogy a tragikus baleset áldozata egy, a megyében ismert fociedző volt, Kovács Zsolt.
Kovács Zsolt, vagy ahogy nagyon sokan ismerték, Kokó, többek között az ETO korosztályos csapatainál volt edző, de trénerként dolgozott Abdán, Ménfőcsanakon és Győrszentivánon, és Nyúlon is.
Rengetegen szerették és ismerték el a tudását, amit a tragédiát követő, közösségi oldalakon megjelent szomorú üzenetek is bizonyítanak. Úgy tudni, a balesetnél nem ő hibázott.
