Videón az éjszakai verekedés, ifjabb Növényi Norbert megsemmisítette ellenfelét

Ifjabb Növényi Norbert meggyőző teljesítménnyel aratott győzelmet a Hexagone MMA 42 főmérkőzésén: TKO-val múlta felül a francia Clement Giordanengót, ezzel nemcsak pályafutása egyik legfontosabb sikerét érte el, hanem ketrecharcban bejutott a középsúlyú torna döntőjébe is - írja az Origo.

Ifjabb Növényi Norbert (balra) esélyt sem adott ellenfelének

A siker különösen értékes annak fényében, hogy Giordanengo közel egy évtizede veretlen volt, és hét mérkőzés óta nem talált legyőzőre. Növényi ezzel a diadallal 10 győzelemre javította profi mérlegét, és újabb idő előtti befejezéssel erősítette meg helyét a nemzetközi mezőnyben.

Ifjabb Növényi Norbert az ellenfeléről is beszélt

A mérkőzést követően a magyar harcos sportszerűen nyilatkozott, és elismeréssel beszélt ellenfeléről:

Úgy gondolom, megmutattam a világnak, mit tudok. Nagy tisztelet az ellenfelemnek. Nagyon keményen edzettem

– fogalmazott a birkózásban olimpiai bajnok Növényi Norbert fia, majd hozzátette, hogy világszintű edzőpartnerekkel készül, és a döntőben is bizonyítani szeretne.

