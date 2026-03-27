BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Hajnalka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Videón az éjszakai verekedés, ifjabb Növényi Norbert megsemmisítette ellenfelét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 27. 09:05
Az olimpiai bajnok legenda fia meg is szólalt a meccs után. Ifjabb Növényi Norbert készülhet a döntőre.

Ifjabb Növényi Norbert meggyőző teljesítménnyel aratott győzelmet a Hexagone MMA 42 főmérkőzésén: TKO-val múlta felül a francia Clement Giordanengót, ezzel nemcsak pályafutása egyik legfontosabb sikerét érte el, hanem ketrecharcban bejutott a középsúlyú torna döntőjébe is - írja az Origo.

Ifjabb Növényi Norbert (balra) esélyt sem adott ellenfelének

A siker különösen értékes annak fényében, hogy Giordanengo közel egy évtizede veretlen volt, és hét mérkőzés óta nem talált legyőzőre. Növényi ezzel a diadallal 10 győzelemre javította profi mérlegét, és újabb idő előtti befejezéssel erősítette meg helyét a nemzetközi mezőnyben.

Ifjabb Növényi Norbert az ellenfeléről is beszélt

A mérkőzést követően a magyar harcos sportszerűen nyilatkozott, és elismeréssel beszélt ellenfeléről:

Úgy gondolom, megmutattam a világnak, mit tudok. Nagy tisztelet az ellenfelemnek. Nagyon keményen edzettem

 – fogalmazott a birkózásban olimpiai bajnok Növényi Norbert fia, majd hozzátette, hogy világszintű edzőpartnerekkel készül, és a döntőben is bizonyítani szeretne.

Videó a meccsről:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
