Mankóval estek egymásnak: brutális verekedés bénította meg a forgalmat a pozsonyi bevezetőn – videó

Pozsony
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 21:10
Hihetetlen jelenetek. Videón a mankós támadás.

Sokkoló jelenetek játszódtak le húsvétvasárnap délután Pozsonyban, a Malomvölgy városrész közelében, a 2-es főút bevezető szakaszán. A szlovák rendőrség által közzétett felvételek szerint két autó a belső sávban állt meg, majd a sofőrök mankóval egymásnak estek, teljesen megbénítva a forgalmat. 

Mankó
Mankóval estek egymásnak
Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Mankóval ütötték egymást a pozsonyi bevezetőn

A történtek pontos előzménye egyelőre nem ismert, azonban az biztos, hogy a konfliktus gyorsan tettlegességig fajult. Az egyik férfi a dulakodás közben majdnem a sávokat elválasztó betonelemnek esett, amikor váratlanul további szereplők is bekapcsolódtak a verekedésbe.

A helyszínen tartózkodó két nő – feltehetően az egyik sofőr utasai – a férfi segítségére siettek. A beszámolók szerint egy mankót vettek elő az autóból, és azzal kezdték ütni a másik felet. A heves támadás során a segédeszköz végül kettétört. 

A jelenet annyira durva volt, hogy több arra haladó autós is megállt, és megpróbált közbelépni, hogy véget vessen a verekedésnek. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, és szemtanúk jelentkezését várják. Arra kérnek mindenkit, aki információval rendelkezik a történtekről, vagy fedélzeti kamerával rögzítette az incidenst, hogy jelentkezzen a rendőrsége – írja a Tények.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu