Mankóval estek egymásnak: brutális verekedés bénította meg a forgalmat a pozsonyi bevezetőn – videó

Sokkoló jelenetek játszódtak le húsvétvasárnap délután Pozsonyban, a Malomvölgy városrész közelében, a 2-es főút bevezető szakaszán. A szlovák rendőrség által közzétett felvételek szerint két autó a belső sávban állt meg, majd a sofőrök mankóval egymásnak estek, teljesen megbénítva a forgalmat.

Mankóval ütötték egymást a pozsonyi bevezetőn

A történtek pontos előzménye egyelőre nem ismert, azonban az biztos, hogy a konfliktus gyorsan tettlegességig fajult. Az egyik férfi a dulakodás közben majdnem a sávokat elválasztó betonelemnek esett, amikor váratlanul további szereplők is bekapcsolódtak a verekedésbe.

A helyszínen tartózkodó két nő – feltehetően az egyik sofőr utasai – a férfi segítségére siettek. A beszámolók szerint egy mankót vettek elő az autóból, és azzal kezdték ütni a másik felet. A heves támadás során a segédeszköz végül kettétört.

A jelenet annyira durva volt, hogy több arra haladó autós is megállt, és megpróbált közbelépni, hogy véget vessen a verekedésnek. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, és szemtanúk jelentkezését várják. Arra kérnek mindenkit, aki információval rendelkezik a történtekről, vagy fedélzeti kamerával rögzítette az incidenst, hogy jelentkezzen a rendőrsége – írja a Tények.