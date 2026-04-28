Gyerekkel az ölében ült volán mögé: a szemközti ház falába csapódott egy autó - Fotó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 09:05
Az anya és fia is megsérült, őket azonnal kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit.

A Somogy vármegyei rendőrség hétfőn a közösségi oldalán számolt be egy nem mindennapi balesetről, amely Kaposváron történt.

Fotó: Somogy vármegyei rendőrség/Facebook

A rendőrség közlése alapján egy helybeli nő a saját udvarán parkoló autóba ült be úgy, hogy közben a kiskorú gyermeke az ölében volt. A kisfiú véletlenül rálépett a gázra, amitől a jármű hirtelen megindult. A kocsi áttörte a kaput, majd a járdán és az úton áthaladva végül nagy sebességgel a szemközti ház falának ütközött.

Fotó: Somogy vármegyei rendőrség/Facebook

A balesetben mind az anya, mind a gyermek megsérült, a mentők kórházba szállították őket. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja – közölte a Tények.

 Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy a körültekintő, átgondolt közlekedés velejárója az elővigyázatosság, amely sokszor háttérbe kerül. A közlekedési szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel, türelemmel, toleranciával és egymás iránti felelősséggel megelőzhetők a balesetek!

– nyilatkozta a rendőrség az eset után.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
