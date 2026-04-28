Gyerekkel az ölében ült volán mögé: a szemközti ház falába csapódott egy autó - Fotó

A Somogy vármegyei rendőrség hétfőn a közösségi oldalán számolt be egy nem mindennapi balesetről, amely Kaposváron történt.

A rendőrség közlése alapján egy helybeli nő a saját udvarán parkoló autóba ült be úgy, hogy közben a kiskorú gyermeke az ölében volt. A kisfiú véletlenül rálépett a gázra, amitől a jármű hirtelen megindult. A kocsi áttörte a kaput, majd a járdán és az úton áthaladva végül nagy sebességgel a szemközti ház falának ütközött.

A balesetben mind az anya, mind a gyermek megsérült, a mentők kórházba szállították őket. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja – közölte a Tények.

Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy a körültekintő, átgondolt közlekedés velejárója az elővigyázatosság, amely sokszor háttérbe kerül. A közlekedési szabályok betartásával, kellő odafigyeléssel, türelemmel, toleranciával és egymás iránti felelősséggel megelőzhetők a balesetek!

– nyilatkozta a rendőrség az eset után.