Emberölés történt Döbröközön, női holttestre bukkantak egy kútban

Egy 57 éves nő holttestére bukkantak a hatóságok Döbröközön, a feltételezések szerint emberölés történhetett.
2026 április 27-én, a délutáni órákban érkezett bejelentés a helyi rendőr-főkapitányságra a nőről, akit közel két hete nem láttak. Ekkor körözést rendelt el a rendőrség, majd az eltűnt nő lakóhelyére érkeztek ki.
Az ingatlan átvizsgálása közben az udvaron lévő kútban találták meg a holttestet. A nőt kiemelték, majd azonosították, és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán rendeltek el nyomozást emberölés bűntett gyanúja miatt.
A bűncselekmény gyanúsítottja jelenleg egy 54 éves helyi lakos, akit már elfogtak. A hatóságok emberölés miatt hallgatták ki, majd információk szerint őrizetbe vették - írja a rendőrség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.