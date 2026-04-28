Emberölés történt Döbröközön, női holttestre bukkantak egy kútban

Egy 57 éves nő holttestére bukkantak a hatóságok Döbröközön, a feltételezések szerint emberölés történhetett.

Az emberöléssel kapcsolatban egy gyanúsítottat letartóztatott a rendőrség. Fotó: Gé (illusztráció)

Emberölés miatt nyomoz a hatóság

2026 április 27-én, a délutáni órákban érkezett bejelentés a helyi rendőr-főkapitányságra a nőről, akit közel két hete nem láttak. Ekkor körözést rendelt el a rendőrség, majd az eltűnt nő lakóhelyére érkeztek ki.

Az ingatlan átvizsgálása közben az udvaron lévő kútban találták meg a holttestet. A nőt kiemelték, majd azonosították, és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán rendeltek el nyomozást emberölés bűntett gyanúja miatt.

A bűncselekmény gyanúsítottja jelenleg egy 54 éves helyi lakos, akit már elfogtak. A hatóságok emberölés miatt hallgatták ki, majd információk szerint őrizetbe vették - írja a rendőrség.