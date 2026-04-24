Hatalmas tűz ütött ki egy ipari területen, robbanásveszélyre figyelmeztetnek

Hatalmas tűz ütött ki péntek délután egy ipari létesítményben a Manchester közelében lévő Trafford Parkban. A tűz következtében sűrű füstoszlopok emelkedtek a levegőbe, ezzel beborítva a környező területeket.

Hatalmas tűz ég egy ipari területen, több egység tűzoltó is a helyszínen van

Hatalmas tűz okoz riadalmat egy ipari területen

A tűzoltókat helyi idő szerint 13 óra 30 perckor riasztották a Clarence Avenue-n található üzemhez. A machesteri tűzoltóság tájékoztatása szerint „jelentős tűz keletkezett az épület egy részében”, amelynek a közelében vegyi anyagok és olaj hordók is vannak, ami tovább növeli a robbanásveszély kockázatát.

A mentési munkálatok idejére lezártak egy útszakaszt, a tűzoltók és a rendőrök még dolgoznak a helyszínen. A hatóságok a lakosságot arra kérték, hogy a környéken élők tartsák zárva az ablakokat és az ajtókat, és kerüljék a területet.

Több területen is oltják a lángokat

Ahhoz, hogy a tüzet megfékezzék több tűzoltóegységet és speciális eszközöket is bevetettek. Az elsőként kiérkező tűzoltók nagy teljesítményű vízsugarakkal kezdték meg a tűz oltását. Hozzájuk később további járművek, speciális felszerelések és egy magasból oltó jármű is csatlakozott.

A tűzoltóság közölte, hogy szorosan együttműködnek a rendőrséggel, a mentőszolgálattal, valamint a veszélyes anyagokra specializálódott egységekkel, hogy minél biztonságosabban tudják kezelni a helyzetet - olvasható a Mirror cikkében.