Most kaptuk a hírt: hulladékfeldolgozó égett 5 ezer négyzetméteren

Hulladékfeldolgozó telep gyulladt ki Kecskemét külterületén. A lángok 5 ezer négyzetmétert érintettek, és több település tűzoltói munkálkodtak az oltáson. Az ügyben vizsgálat indult.

Kigyulladt egy hulladékfeldolgozó Kecskemét külterületén, több település tűzoltói harcoltak a lángokkal / Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Hulladékfeldolgozó kapott lángra

Hatalmas lángokkal égett egy hulladékfeldolgozó telep Kecskemét külterületén. A lángok mintegy 5000 négyzetméteres területet érintettek, ahol műanyag-, fa- és papír hulladék kapott lángra csütörtökön.

A lángokkal kilenc település hivatásos és önkéntes tűzoltója vette fel a harcot, munkájukat több erőgép is segítette.

A tűz egy épületre is átterjedt, amelyből több gázpalackot is kivittek a tűzoltók, mindemellett az oltást az erős szél nehezítette. A tűzesetben senki nem sérült meg. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult

- írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-bejegyzésében.