KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

György névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk a hírt: hulladékfeldolgozó égett 5 ezer négyzetméteren

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 13:56
A lángokat kilenc település tűzoltói fékezték meg. Még vizsgálják, hogyan kaphatott lángra a hulladékfeldolgozó.

Hulladékfeldolgozó telep gyulladt ki Kecskemét külterületén. A lángok 5 ezer négyzetmétert érintettek, és több település tűzoltói munkálkodtak az oltáson. Az ügyben vizsgálat indult.

Kigyulladt egy hulladékfeldolgozó Kecskemét külterületén
Kigyulladt egy hulladékfeldolgozó Kecskemét külterületén, több település tűzoltói harcoltak a lángokkal / Fotó: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Hulladékfeldolgozó kapott lángra

Hatalmas lángokkal égett egy hulladékfeldolgozó telep Kecskemét külterületén. A lángok mintegy 5000 négyzetméteres területet érintettek, ahol műanyag-, fa- és papír hulladék kapott lángra csütörtökön.  

A lángokkal kilenc település hivatásos és önkéntes tűzoltója vette fel a harcot, munkájukat több erőgép is segítette. 

A tűz egy épületre is átterjedt, amelyből több gázpalackot is kivittek a tűzoltók, mindemellett az oltást az erős szél nehezítette. A tűzesetben senki nem sérült meg. Az esettel kapcsolatban tűzvizsgálat indult

- írta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-bejegyzésében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
