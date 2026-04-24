Terjed a tűz: több ezer embert menekítenek ki, hatalmas a küzdelem - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 24. 15:20
Elrendelték több mint 3000 ember kitelepítését. A tűz egyre nagyobb veszélyt jelent.
A japán hatóságok több mint háromezer ember kitelepítését rendelték el pénteken az ország északkeleti részén fekvő Ivate prefektúra területén, valamint Ocucsi város közelében gyorsan terjedő erdőtüzek miatt. A rémisztő tűzről videó is érkezett.

Az erdőtűz egyre nagyobb veszélyt jelent
"A földről és a levegőből is küzd a tűzoltóság"

Az NHK közszolgálati műsorszolgáltató jelentése szerint Ivate hegyvidéki területén szerda este csaptak fel a lángok, amelyekkel "a földről és a levegőből is küzd a tűzoltóság", de a tűz továbbterjedését egyelőre nem sikerült megfékezniük. Hét épület, köztük egy lakóház is leégett, de halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

Otszucsi várostól mintegy 10 kilométerre szintén szerda este keletkezett a tűz, melynek terjedése miatt egy menedékhelyet már be kellett zárni - közölte az NHK. Hozzátették, hogy a két tűz már több mint 1176 hektárnyi területet pusztított el, és egyelőre 1541 háztartás 3233 lakosát érintik a kényszerű kitelepítési parancsok.

Az egyre szárazabb téli időjárás megnövelte az erdőtüzek veszélyét Japánban. A múlt év elején, ugyancsak Ivate tartományban, Ofunato városnál pusztított az utóbbi fél évszázad legnagyobb erdőtüze, amelyben 2900 hektár növényzet égett le - írja az MTI.

