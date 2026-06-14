Lewis Hamilton könnyek között ünnepelt, megszerezte első futamgyőzelmét a Ferrarival

Taktikai csatát és a végletekig kiélezett küzdelmet hozott a Forma-1-es Spanyol Nagydíj. A Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton a második helyről rajtolva végig magabiztos teljesítményt nyújtott, és megszerezte első futamgyőzelmét az olaszok színeiben. A második helyen a Mercedes brit versenyzője, George Russell ért célba, míg a dobogó harmadik fokára a tavalyi világbajnok, Lando Norris állhatott fel.

Lewis Hamilton a második helyről rajtolt, és megszerezte első futamgyőzelmét a Ferrarival Fotó: Jayce Illman

Lewis Hamilton mellé állt a szerencse

A verseny nagy részében taktikai csata zajlott a pályán, a fordulópontot azonban Fernando Alonso kiesése jelentette. A spanyol pilóta autója a 41. körben meghibásodott, lesodródott a pályáról, ami miatt életbe lépett a virtuális biztonsági autós szakasz. Ez különösen jól jött Lewis Hamiltonnak: az élen haladó brit pilóta kihasználta a lehetőséget, kerékcserére hajtott, majd az első helyen tért vissza a pályára. Az utolsó tíz körre Hamilton jelentős előnyt épített ki az üldözőkkel szemben. Az utolsó körök azonban bőven tartogattak izgalmakat. A Mercedes két versenyzője, Kimi Antonelli és George Russell látványos csatát vívott egymással, amelyből egy pillanatra az olasz újonc került ki győztesen. Antonelli megelőzte csapattársát, ám öröme nem tartott sokáig, néhány száz méterrel később ugyanis műszaki hiba miatt megállt alatta az autó.

Nem járt jobban Charles Leclerc sem: a Ferrari monacói pilótája hibázott egy kanyarban, aminek következtében ő sem fejezte be a versenyt.

Lewis Hamilton eközben nem foglalkozott a mögötte zajló eseményekkel. A brit klasszis végig kézben tartotta a versenyt, és a második rajtkockából indulva megszerezte első futamgyőzelmét a Ferrari színeiben.

Spanyol Nagydíj végeredménye: Lewis Hamilton (brit, Ferrari) George Russell (brit, Mercedes) Lando Norris (brit, McLaren) Max Verstappen (holland, Red Bull) Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) Isack Hadjar (francia, Racing Bulls) Pierre Gasly (francia, Alpine) Franco Colapinto (argentin, Alpine)