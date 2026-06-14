A Grace klinika kvíz: csak a legnagyobb rajongók tudják a választ ezekre a kérdésekre!

A kétezres években kifejezetten nagy figyelmet kaptak a hétköznapi hősökről készült sorozatok. Minden bizonnyal a Vészhelyzet az, ami elkezdte ezt a trendet, de volt még egy Doktor House, az orvosos sorozatokat kiparodizáló Dokik, a rendőrök munkáját bemutató CSI: A helyszínelők és Döglött akták, de még a tűzoltók is kaptak reflektorfényt a Ments meg-ben. Akik pedig egy könnyedebb drámára vágytak, azoknak A Grace klinika tökéletes sorozatnak bizonyul. Ha pedig idekattintottál, akár a legnagyobb rajongója is lehetsz!

Patrick Dempsey A Grace klinika epizódoknak köszönheti a hírnevét (Fotó: RODEO DRIVE PRESS / VISUAL Press Agency)

A Grace klinika kvíz: neked hány pontod lesz?

A Grace klinika (eredeti címén: Grey's Anatomy) egy ma is aktív, eddig 22 évadot megélt amerikai kórházsorozat, amely elsősorban Meredith Grey (Ellen Pompeo) és kollégái életét követi nyomon egy seattle-i kórház sebészeti osztályán. A történet egyszerre szól az orvosok szakmai kihívásairól és a magánéleti kapcsolataikról, szerelmeikről, konfliktusaikról és tragédiáikról.

A Grace klinika szereposztása vitte a prímet: Sandra Oh, Chandra Wilson, Patrick Dempsey, Sara Ramirez és nem utolsósorban a külön rajongói kultusszal rendelkező, az Eufóriában is fontos szerepet betöltő elhunyt sztár Eric Dane.

A sorozat a számtalan jelölés mellett két Golden Globe-díjat és négy Emmy-díjat is bezsebelt. A rajongók már a kezdetektől, a rezidens éveitől kezdve követhetik Meredith Grey pörgős mindennapjait és a kórházi élet legnagyobb kihívásait. A feszült műtétek, váratlan fordulatok és a bonyolult magánéleti drámák tökéletes egyensúlyának köszönhetően a széria hamar a televíziózás egyik legmeghatározóbb kórházas sorozatává nőtte ki magát. Meredith és kollégái útja a kezdeti bizonytalanságtól a mentori szintig egy igazi érzelmi hullámvasút, amely évadról évadra nézők millióit szegezi a képernyők elé.