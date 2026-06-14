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Bizarr elmélet, ami sok mindenre magyarázatot ad: a Beatles sosem létezett

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 17:00
összeesküvés-elméletbeatles
Vajon igaz lenne? Abban a formában, ahogy ismerjük, soha nem létezett volna a Beatles.
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Kétségtelen, hogy a világ egyik legismertebb zenekara a Beatles: nem csak dalaikat dúdolják a bolygó minden szegletén, de kevés olyan zenekar van, ahol a tagokat is könnyedén felsorolja bárki – és nem csak a komoly rajongók.

Egy bizarr elmélet szerint a Beatles legendás négyese sosem létezett.
Egy bizarr elmélet szerint a Beatles legendás négyese sosem létezett: egymáshoz hasonlító zenészek cserélődtek folyamatosan a zenekar története során
Fotó: Roger-Viollet via AFP

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr négyese egyetlen évtized alatt írta be magát a poptörténelembe. Azonban ahogy minden nagy sztárnál és fontos eseménynél lenni szokott, a Beatles körül is megjelentek a különféle összeesküvés-elméletek és teóriák.

Sosem létezett a Beatles?

Az egyik igen népszerű teória szerint Paul még 1966-ban – a tagok közül elsőként – életét vesztette, és azóta egy hasonmás helyettesíti. Létezik azonban egy ennél sokkal meredekebb városi legenda is, mely magyarázatot próbál arra adni, hogy érhetett el ekkora sikereket a négyes.

Ezen elmélet szerint nem hogy Paul nem igazi, de egyikőjük sem, pontosabban soha nem is létezett a John-Paul-George-Ringo négyes. A zenekar tagjait mindig is “hasonmások”, színészek játszották, azaz a csapat sosem négy tehetséges zenészből állt, hanem számtalan bábból, akik csak eljátszották a négyest, mögöttük pedig egy komoly produceri-zeneszerzői-kiadói csapat húzódott meg, aki folyamatosan szállította a slágereket.

Az elmélet támogatói arra alapoznak: a tagok magassága a fotókon nem egységes, emellett a vonásaik is többet változtak időről időre, mint azt simán az öregedés indokolná. Kiemelték: több esetben a zenészek állvonala vagy fülformára is megváltozott.

Mondanunk sem kell, a teória badarság – ennek ellenére sokan máig hisznek benne, mint ahogy számos más Beatles-összeesküvésben is.
 

 

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