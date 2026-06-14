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Tragédia Horvátországban: Menetrend szerinti katamarán ütközött vitorlással Splitnél, hárman meghaltak

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 16:40
Splitvitorláskatamarán
Összeütközött egy menetrend szerinti katamarán és egy vitorlás vasárnap délelőtt a horvátországi Split közelében, Šolta és Brač szigete között. A tragédiában hárman életüket vesztették, egy embert még keresnek, a vitorlás pedig elsüllyedt; a hatóságok nagy erőkkel vizsgálják a baleset körülményeit.
Bors
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Hárman meghaltak, egy embert pedig még keresnek, miután összeütközött egy vitorlás és egy katamarán a horvátországi Split közelében, Solta és Brac szigete között – közölte vasárnap a spliti-dalmáciai rendőrség.

Mentőcsapatok keresik a túlélőket a Split közeli tengerszakaszon, ahol vasárnap délelőtt egy menetrend szerinti katamarán ütközött össze egy vitorlással
Mentőcsapatok keresik a túlélőket a Split közeli tengerszakaszon, ahol vasárnap délelőtt egy menetrend szerinti katamarán ütközött össze egy vitorlással
Fotó: Forrás: Facebook / Brodosplit

Menetrend szerinti katamarán tarolta le a vitorlást

A baleset 11 óra 38 perc körül történt a közép-dalmáciai partoknál. A rendőrség tájékoztatása szerint a vitorláson tartózkodó további négy embernek a mentők a helyszínen nyújtottak segítséget, kórházba szállításukra nem volt szükség – írja az MTI.

A helyi sajtó szerint a katamarán Splitből Supetarba tartott menetrend szerinti járaton. A gyors utasszállító Brac felé haladt, amikor összeütközött a vitorlással, amely a baleset után elsüllyedt.

A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek. A helyszínen a kikötői hatóság, a tengeri rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai dolgoznak, a kutatásban több, a közelben lévő hajó is részt vesz.

A történtek körülményeit a megyei ügyészség irányításával, közlekedési szakértők és a rendőrség bevonásával vizsgálják.

 

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