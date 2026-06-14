5+1 tévhit a cukorról, amit még mindig mindenki igaznak hisz

Amennyiben szeretnénk megóvni az anyagcserénket, elkerülni a krónikus gyulladásokat és valóban kézben tartani a testsúlyunkat, ideje könyörtelenül leszámolnunk a legnépszerűbb cukor-tévhitekkel.

Barna cukor, nádcukor, édesítőszer: melyik a jobb?

Fotó: 123RF

5+1 tévhit a cukorról és helyettesítőiről

1. tévhit: az édesítőszerek segítenek a fogyásban

Az édesítőszerek legnagyobb hátulütője a pszichés és a bakteriális szinten jelentkező csapdaeffektus. Amikor a nyelvünk érzékeli az édes ízt, az agyunk felkészül a kalóriák érkezésére, ám mivel az energia elmarad, a szervezet később gyakran sokkal intenzívebb éhséggel és édességvággyal kompenzál. Ráadásul kutatások kimutatták, hogy a mesterséges édesítők drasztikusan átalakíthatják a bélflóra összetételét, ez pedig hosszú távon rontja a sejtek glükóztoleranciáját, ami furcsamód éppen a hízásra és az inzulinrezisztenciára való hajlamot fokozza.

2. tévhit: a nádcukor és kókuszvirágcukor sokkal egészségesebb

A boltban kapható barna cukor az esetek többségében közönséges fehércukor, amit utólag, csupán a színe és aromája kedvéért melasszal kevernek vissza. Bár a kókuszvirágcukor vagy a valódi nádcukor minimálisan több ásványi anyagot tartalmaz, a szervezetbe jutva pontosan ugyanúgy tiszta glükózzá és fruktózzá bomlanak le, mint a finomított változat. Ahhoz, hogy a bennük lévő nyomelemek érdemi pozitív hatást gyakoroljanak az egészségünkre, olyan hatalmas mennyiséget kellene belőlük elfogyasztanunk, ami hamarabb vezetne súlyos anyagcserezavarhoz, mint egészséghez.

3. tévhit: a méz és az agavészirup korlátlanul fogyasztható

Bár a valódi méz tényleg tartalmaz értékes enzimeket, vitaminokat és antioxidánsokat, kalória- és cukortartalmát tekintve szinte teljesen megegyezik a kristálycukorral, így a túlzott fogyasztása ugyanolyan káros. Az agavészirup esete még ennél is kockázatosabb, ugyanis ennek a sűrítménynek a 80-90%-a tiszta, izolált fruktóz. Mivel a fruktózt a szervezetünkben kizárólag a máj képes lebontani és feldolgozni, a túlzott agavészirup-használat közvetlen és egyenes utat jelent a nem-alkoholos zsírmáj kialakulásához - írja a Fanny magazin.