5+1 tévhit a cukorról, amit még mindig mindenki igaznak hisz

Amennyiben szeretnénk megóvni az anyagcserénket, elkerülni a krónikus gyulladásokat és valóban kézben tartani a testsúlyunkat, ideje könyörtelenül leszámolnunk a legnépszerűbb cukor-tévhitekkel.
Az édesítőszerek legnagyobb hátulütője a pszichés és a bakteriális szinten jelentkező csapdaeffektus. Amikor a nyelvünk érzékeli az édes ízt, az agyunk felkészül a kalóriák érkezésére, ám mivel az energia elmarad, a szervezet később gyakran sokkal intenzívebb éhséggel és édességvággyal kompenzál. Ráadásul kutatások kimutatták, hogy a mesterséges édesítők drasztikusan átalakíthatják a bélflóra összetételét, ez pedig hosszú távon rontja a sejtek glükóztoleranciáját, ami furcsamód éppen a hízásra és az inzulinrezisztenciára való hajlamot fokozza.
A boltban kapható barna cukor az esetek többségében közönséges fehércukor, amit utólag, csupán a színe és aromája kedvéért melasszal kevernek vissza. Bár a kókuszvirágcukor vagy a valódi nádcukor minimálisan több ásványi anyagot tartalmaz, a szervezetbe jutva pontosan ugyanúgy tiszta glükózzá és fruktózzá bomlanak le, mint a finomított változat. Ahhoz, hogy a bennük lévő nyomelemek érdemi pozitív hatást gyakoroljanak az egészségünkre, olyan hatalmas mennyiséget kellene belőlük elfogyasztanunk, ami hamarabb vezetne súlyos anyagcserezavarhoz, mint egészséghez.
Bár a valódi méz tényleg tartalmaz értékes enzimeket, vitaminokat és antioxidánsokat, kalória- és cukortartalmát tekintve szinte teljesen megegyezik a kristálycukorral, így a túlzott fogyasztása ugyanolyan káros. Az agavészirup esete még ennél is kockázatosabb, ugyanis ennek a sűrítménynek a 80-90%-a tiszta, izolált fruktóz. Mivel a fruktózt a szervezetünkben kizárólag a máj képes lebontani és feldolgozni, a túlzott agavészirup-használat közvetlen és egyenes utat jelent a nem-alkoholos zsírmáj kialakulásához - írja a Fanny magazin.
Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy mivel a fruktóz lassan szívódik fel és nem emeli meg hirtelen az inzulinszintet, tökéletes alternatíva a cukorbetegek és diétázók számára. Amikor a máj hirtelen tiszta fruktózt kap, a feldolgozás során melléktermékként húgysav keletkezik, ami megemeli a vérnyomást és köszvényes ízületi gyulladásokat idézhet elő. A fruktóz kizárólag akkor biztonságos, ha gyümölcsként fogyasztjuk el.
A gyümölcsök teljes elhagyása óriási biológiai és táplálkozástani tévedés, hiszen alapvető mikrotápanyagoktól fosztjuk meg a szervezetet. A gyümölcsben lévő természetes rost és a pektin mechanikusan lelassítja a cukor felszívódását a bélrendszerben, így a felszabaduló fruktóz fokozatosan, finoman éri el a keringést. A rostok mellett a gyümölcsökben található polifenolok és antioxidánsok ráadásul aktívan támogatják a sejtek inzulinérzékenységét is.
Ez a tévhit leggyakrabban a szélsőséges szénhidrátmentes vagy ketogén diéták térnyerésével terjedt el a köztudatban. A valóságban a glükóz az emberi élet legalapvetőbb üzemanyaga, amely nélkül az agy, az idegrendszer és a vörösvértestek képtelenek ellátni a feladatukat. Igaz, hogy a testünk képes rendkívüli erőfeszítések árán saját maga legyártani a szükséges minimumot, de ez nem jelenti azt, hogy a sejtjeinknek optimális működés esetén nincs szüksége a tiszta szénhidrátforrásokra.
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