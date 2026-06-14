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Orbán Viktor: Nehéz időkben kell igazán kiállnunk a közösségünkért, egymásért!

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Fidesz Kongresszus
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 17:25
Gyurákovics AndreaFideszOrbán Viktor
Most kell igazán kiállni egymásért és a közösségért.
Bors
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Ahogy arról a Bors beszámolt, június 13-án megtartották a Fidesz tisztújító kongresszusát, melynek célja az volt, hogy kijelölje az ellenzékbe került párt következő időszakának politikai irányvonalát, valamint elnököt is választottak. 

Gyurákovics Andrea
Gyurákovics Andrea
Fotó: Orbán Viktor-Facebook

A szavazatok alapján pedig ismét Orbán Viktor lett a Fidesz elnöke, aki most egy rövid videót is megosztott a szombati eseményről. A felvételen Gyurákovics Andrea, a Fidesz ferencvárosi elnöke látható, mások mellett arról beszélt, hogy nem hajlandó megtagadni ezekben a nehéz időkben, hogy fideszes. 

Nehéz időkben kell igazán kiállnunk a közösségünkért, egymásért!

- írta a videóhoz Orbán Viktor. 

 

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