Orbán Viktor: Nehéz időkben kell igazán kiállnunk a közösségünkért, egymásért!

Ahogy arról a Bors beszámolt, június 13-án megtartották a Fidesz tisztújító kongresszusát, melynek célja az volt, hogy kijelölje az ellenzékbe került párt következő időszakának politikai irányvonalát, valamint elnököt is választottak.
A szavazatok alapján pedig ismét Orbán Viktor lett a Fidesz elnöke, aki most egy rövid videót is megosztott a szombati eseményről. A felvételen Gyurákovics Andrea, a Fidesz ferencvárosi elnöke látható, mások mellett arról beszélt, hogy nem hajlandó megtagadni ezekben a nehéz időkben, hogy fideszes.
Nehéz időkben kell igazán kiállnunk a közösségünkért, egymásért!
- írta a videóhoz Orbán Viktor.
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