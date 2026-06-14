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Szörnyethalt az édesanya, miután a saját lánya letaszította a lépcsőn egy családi vita közben

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors anyagyilkos
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 17:20
bűnténycsaládi tragédia
Egy családi vita torkollott horrorba, amikor egy 34 éves nő olyan erővel lökte meg a saját édesanyját, hogy az asszony áttörte a falat, majd tehetetlenül zuhant a mélybe.
Bors
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A rendőrség szombat délelőtt kapott kétségbeesett riasztást az egyik társasházból Millersville-ben. Amikor a járőrök beléptek az épületbe, szörnyű látvány fogadta őket: a 63 éves Eileen Flugrath eszméletlenül, súlyos vérzéssel feküdt a lépcsőforduló alján. A zsaruknak azonnal feltűnt valami furcsa a lépcső tetején. A falon egy hatalmas, friss mélyedés éktelenkedett, ami egyértelműen brutális lökésre utalt – egy szemtanú szerint ez a lyuk korábban biztosan nem volt ott, a nyomok pedig egyenesen a későbbi anyagyilkoshoz vezettek.

A rendőrök fojtogató gyűrűjében az anyagyilkos: Elissa Blair Waltman a kihallgatása után már egyenesen a börtönbe ment, miután a bíró megtagadta az óvadékot
A rendőrök fojtogató gyűrűjében az anyagyilkos: Elissa Blair Waltman a kihallgatása után már egyenesen a börtönbe ment, miután a bíró megtagadta az óvadékot Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

Így bukott le az anyagyilkos

A ház egyik alsó lakója hatalmas robajra lett figyelmes, majd amikor kiszaladt a folyosóra, azonnal meglátta a drámát. Elmondása szerint az áldozat arccal lefelé feküdt a lépcső alján, miközben a lánya, a 34 éves Elissa Blair Waltman fentről őrjöngött. A tanú szerint a nő torkaszakadtából üvöltözött, és azonnal védekezni kezdett:

Soha hozzá sem értem!

– kiabálta a lépcső tetejéről Waltman, még mielőtt bárki kérdezte volna.

Összetört a hazugság

A rendőröknek a lány először azt hazudta, hogy az anyja magától esett meg, ő csak kiabált vele. A nyomozók profi kikérdezése alatt azonban gyorsan megtört a jég, és Elissa végül beismerte a szörnyű igazságot. Bevallotta, hogy a vita hevében teljes erőből megnyomta az anyját, aki ettől először a falnak csapódott, majd tehetetlenül legurult a lépcsőn.

A szerencsétlen asszonyt kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét: négy nappal a brutális támadás után belehalt a sérüléseibe. A kegyetlen lányt óvadék nélkül vágták rács mögé, a bíróság előtt kell felelnie a tettéért – írja a Law and Crime.

 

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