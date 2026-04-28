Másodperceken múlt a tragédia: út közepére esett egy 11 éves gyerek Kazincbarcikán

Tanulságos balesetről tett közzé felvételt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a közösségi médiában kedden. Egy 11 éves fiú elektromos rollerezett Kazincbarcikán, amikor megtörtént a baj.

Elektromos rollerek helyes használatára hívja fel a figyelmet a rendőrség

A gyerek balra szeretett volna lekanyarodni, amit a kezével jelzett is, ekkor azonban elveszítette egyensúlyát és az úttestre esett. A diák szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta az esést, a rendőrség tájékoztatása szerint.

Végül a hatóság rámutatott, noha az eset szerencsés véget ért, hogy a felvétel mind a szülők, mind pedig a fiatalok számára fontos figyelmeztetés.

Az elektromos roller használata komoly figyelmet, biztos járműkezelést és megfelelő egyensúlyérzéket igényel. Gyermekek esetében ez még nem mindig adott

- hangsúlyozta a rendőrség, emellett pedig a bukósisak és a védőfelszerelések viselésére is felhívták a figyelmet.

Az elektromos roller eddig nem szerepelt a KRESZ-ben, azonban az idei évtől hivatalosan is szabályozzák a közlekedésüket - számolt be róla a Tények.