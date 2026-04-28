Másodperceken múlt a tragédia: út közepére esett egy 11 éves gyerek Kazincbarcikán

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 20:05
Sokkoló videóval üzen a szülőknek a rendőrség. Az elektromos rollerek használatára hívják fel a figyelmet.

Tanulságos balesetről tett közzé felvételt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség a közösségi médiában kedden. Egy 11 éves fiú elektromos rollerezett Kazincbarcikán, amikor megtörtént a baj.

Elektromos rollerek helyes használatára hívja fel a figyelmet a rendőrség Fotó: Ewa Leon /  Shutterstock 

Elektromos rollerével esett az úttestre egy 11 éves gyerek

A gyerek balra szeretett volna lekanyarodni, amit a kezével jelzett is, ekkor azonban elveszítette egyensúlyát és az úttestre esett. A diák szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta az esést, a rendőrség tájékoztatása szerint.

Végül a hatóság rámutatott, noha az eset szerencsés véget ért, hogy a felvétel mind a szülők, mind pedig a fiatalok számára fontos figyelmeztetés.

Az elektromos roller használata komoly figyelmet, biztos járműkezelést és megfelelő egyensúlyérzéket igényel. Gyermekek esetében ez még nem mindig adott

- hangsúlyozta a rendőrség, emellett pedig a bukósisak és a védőfelszerelések viselésére is felhívták a figyelmet.

Az elektromos roller eddig nem szerepelt a KRESZ-ben, azonban az idei évtől hivatalosan is szabályozzák a közlekedésüket - számolt be róla a Tények.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
