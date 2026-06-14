Pótolhatatlan veszteség: Elhunyt Martos Balázs, a magyar internet atyja

Életének 74. évében szombaton elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója, az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) egyik alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke - közölte az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület és a .hu domain Nyilvántartó az MTI-vel vasárnap.
Mint írták, egész pályája a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetéhez, az MTA SZTAKI-hoz, majd az általa is létrehozott szervezetekhez kötődött.
Vezetője volt a SZTAKI több-mikroprocesszoros kutatócsoportjának, főkonstruktőre az IBM 3705 kompatibilis TCT 3720 távadatfeldolgozó processzornak, és a SZTAKI számítóközpontjának vezetőjeként számos olyan fejlesztést irányított, amelyek elvezettek az első magyar országos akadémiai hálózat, a Hungarnet létrejöttéhez. Projektvezetőként a HBONE gerinchálózat felépítése is a nevéhez fűződik - ezzel megteremtve a magyarországi internethasználat műszaki alapjait.
A .hu legfelső szintű domain első adminisztratív felelőseként 1990-ben kialakította a hazai domainregisztrációs és delegálási rendszert. Nyugdíjba vonulásáig, 2015-ig a .hu zóna stabil és független működtetésének fő szervezője, irányítója volt. Kezdeményezésével jött létre az internetszolgáltatók számára versenysemleges helyen és feltételekkel 1995-ben az első hazai internet-forgalom kicserélő központ, a BIX (Budapest Internet Exchange).
Tizenhárom alapító internetszolgáltatóval 1996-ban létrehozta az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesületet, amelynek 1998-ban és 1999-ben elnöke, 2000-től örökös tiszteletbeli elnöke volt. Az ezredfordulótól 15 éven át az ISZT Kht., majd jogutóda, az ISZT Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként vezette a .hu Nyilvántartót, a BIX-et és a HunCERT tevékenységét. Az általa kialakított szervezeti és műszaki alapok ma is a .hu domainregisztráció és a hazai peering gerincét adják.
Tevékenységét 2016-ban az akadémiai közösség Hungarnet-díjjal ismerte el. Az Internet Szolgáltatók Tanácsa 30 éves jubileumán, 2026-ban, a tagság szavazata alapján elsőként neki ítélték oda az újonnan alapított Pro Internet-díjat.
Kezdeményezésére az ISZT támogatta a Magyar Elektronikus Könyvtárat és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság szegedi informatikatörténeti kiállítását, de nemcsak építője, hanem őrzője is volt a magyar internet történetének. A 20. és 25. évfordulóra ő maga állította össze az ISZT történetének dokumentációját, amely a hazai internettörténet egyik legfontosabb forrása - olvasható a közleményben.
Miszori Attilát, az ISZT elnökét idézve azt írták, Martos Balázs minden döntésénél ott volt egy nagyon következetes mérce - mindig a .hu hosszú távú függetlenségét és a közösség érdekét tartotta szem előtt. "Évtizedeken át sokunk mentora és példaképe volt" - fogalmazott az elnök.
Martos Balázst az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesület és a .hu Nyilvántartó saját halottjának tekinti.
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