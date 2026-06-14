Pótolhatatlan veszteség: Elhunyt Martos Balázs, a magyar internet atyja

Életének 74. évében szombaton elhunyt Martos Balázs, a magyarországi internet egyik alapítója, az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) egyik alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke - közölte az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület és a .hu domain Nyilvántartó az MTI-vel vasárnap.

Elhunyt Martos Balázs, a hazai internet alapítója Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Mint írták, egész pályája a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetéhez, az MTA SZTAKI-hoz, majd az általa is létrehozott szervezetekhez kötődött.

Vezetője volt a SZTAKI több-mikroprocesszoros kutatócsoportjának, főkonstruktőre az IBM 3705 kompatibilis TCT 3720 távadatfeldolgozó processzornak, és a SZTAKI számítóközpontjának vezetőjeként számos olyan fejlesztést irányított, amelyek elvezettek az első magyar országos akadémiai hálózat, a Hungarnet létrejöttéhez. Projektvezetőként a HBONE gerinchálózat felépítése is a nevéhez fűződik - ezzel megteremtve a magyarországi internethasználat műszaki alapjait.

Martos Balázs, a .hu domain és a BIX megalapítója

A .hu legfelső szintű domain első adminisztratív felelőseként 1990-ben kialakította a hazai domainregisztrációs és delegálási rendszert. Nyugdíjba vonulásáig, 2015-ig a .hu zóna stabil és független működtetésének fő szervezője, irányítója volt. Kezdeményezésével jött létre az internetszolgáltatók számára versenysemleges helyen és feltételekkel 1995-ben az első hazai internet-forgalom kicserélő központ, a BIX (Budapest Internet Exchange).

Tizenhárom alapító internetszolgáltatóval 1996-ban létrehozta az Internet Szolgáltatók Tanácsa Egyesületet, amelynek 1998-ban és 1999-ben elnöke, 2000-től örökös tiszteletbeli elnöke volt. Az ezredfordulótól 15 éven át az ISZT Kht., majd jogutóda, az ISZT Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként vezette a .hu Nyilvántartót, a BIX-et és a HunCERT tevékenységét. Az általa kialakított szervezeti és műszaki alapok ma is a .hu domainregisztráció és a hazai peering gerincét adják.

Rangos elismerések és a hazai internettörténet megőrzése

Tevékenységét 2016-ban az akadémiai közösség Hungarnet-díjjal ismerte el. Az Internet Szolgáltatók Tanácsa 30 éves jubileumán, 2026-ban, a tagság szavazata alapján elsőként neki ítélték oda az újonnan alapított Pro Internet-díjat.