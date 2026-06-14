2026 nyarán az Univerzum az életünkre tör - Szegedi Erika főboszorkány drámai jóslata

Míg a világ gyanútlanul készül a 2026-os nyári zsongásra és a strandolásra, Szegedi Erika, Európa főboszorkánya vészharangot kongat. Bár a pénztárcánk a szezonban talán hízni fog, az életünk egy hajszálon függhet a perzselő hőségben. A neves jósnő szerint olyan sötét kozmikus hullámok indultak el, amelyek célpontja egyértelműen az emberi immunrendszer és a fizikai állóképesség.

Szegedi Erika szerint az egészség pótolhatatlan, de most az égi erők ellene dolgoznak

Szegedi Erika: „Az egészség pótolhatatlan, de most az égi erők ellene dolgoznak!”

A legtöbb ember azt hiszi, a nyári napsütéssel minden baj elszáll, de ez óriási, életveszélyes tévedés! Az Univerzum most nem gyógyít, hanem egyértelműen megbetegít minket, a nyár a súlyos egészségügyi krízisekről fog szólni

– kezdte sokkoló nyilatkozatát Erika. Ez már nem a megszokott szezonális fáradtság: a kozmikus energiák most a legsebezhetőbb pontjainkon ütnek át, és kíméletlenül lecsapnak a kánikulában. Aki most félvállról veszi a jeleket, az nemcsak az évét, hanem az egész jövőjét teheti tönkre a váratlanul feltűnő, alattomos kórságok miatt.

A főboszorkány hangsúlyozza: 2026 nyara a sorsfordító diagnózisok időszaka lesz. Erika szerint az égi konstellációk most agresszíven támadják az életerőt, és olyan testi összeomlásokat idézhetnek elő, amelyekre senki sincs felkészülve.

Sorsfordító betegségek és kórházi ágyak: Nincs menekvés?

Mindenkinek azt tanácsolom: most ne spóroljanak a vitaminokon és a tudatos létezésen! Az egészségből csak egy van, és ha az Univerzum benyújtja a számlát, hiába a tele bankszámla, semmit nem fogunk élvezni belőle! A megelőzés most az egyetlen pajzsunk, mert van, amit később már semmilyen mágia nem tud visszafordítani

– figyelmeztet a főboszorkány, aki szerint a csillagok állása most minden eddiginél tisztábban mutatja a közelgő fizikai katasztrófákat.

Erika látomásai szerint a nyári bolygóállások olyan mély, sejteket roncsoló energetikai támadást indítanak el a szervezetben, amelyek orvosi segítség nélkül akár még végzetesek is lehetnek. Nem egy egyszerű napszúrásról van szó, hanem komoly belső folyamatokról.