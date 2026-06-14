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2026 nyarán az Univerzum az életünkre tör - Szegedi Erika főboszorkány drámai jóslata

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Szegedi Erika
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 16:00
egészséguniverzum
Miközben 2026 nyara a felhőtlen pihenés és a megújulás illúziójával kecsegtet, Európa főboszorkánya. Szegedi Erika sötét árnyakat lát a horizonton. Figyelmeztetése szerint idén a nyár a betegségekről fog szólni, mert a megvadult kozmikus energiák szó szerint megbetegítik az Univerzumot

Míg a világ gyanútlanul készül a 2026-os nyári zsongásra és a strandolásra, Szegedi Erika, Európa főboszorkánya vészharangot kongat. Bár a pénztárcánk a szezonban talán hízni fog, az életünk egy hajszálon függhet a perzselő hőségben. A neves jósnő szerint olyan sötét kozmikus hullámok indultak el, amelyek célpontja egyértelműen az emberi immunrendszer és a fizikai állóképesség.

Szegedi Erika
Szegedi Erika szerint az egészség pótolhatatlan, de most az égi erők ellene dolgoznak

Szegedi Erika: „Az egészség pótolhatatlan, de most az égi erők ellene dolgoznak!”

A legtöbb ember azt hiszi, a nyári napsütéssel minden baj elszáll, de ez óriási, életveszélyes tévedés! Az Univerzum most nem gyógyít, hanem egyértelműen megbetegít minket, a nyár a súlyos egészségügyi krízisekről fog szólni

– kezdte sokkoló nyilatkozatát Erika. Ez már nem a megszokott szezonális fáradtság: a kozmikus energiák most a legsebezhetőbb pontjainkon ütnek át, és kíméletlenül lecsapnak a kánikulában. Aki most félvállról veszi a jeleket, az nemcsak az évét, hanem az egész jövőjét teheti tönkre a váratlanul feltűnő, alattomos kórságok miatt.

A főboszorkány hangsúlyozza: 2026 nyara a sorsfordító diagnózisok időszaka lesz. Erika szerint az égi konstellációk most agresszíven támadják az életerőt, és olyan testi összeomlásokat idézhetnek elő, amelyekre senki sincs felkészülve.

Sorsfordító betegségek és kórházi ágyak: Nincs menekvés?

Mindenkinek azt tanácsolom: most ne spóroljanak a vitaminokon és a tudatos létezésen! Az egészségből csak egy van, és ha az Univerzum benyújtja a számlát, hiába a tele bankszámla, semmit nem fogunk élvezni belőle! A megelőzés most az egyetlen pajzsunk, mert van, amit később már semmilyen mágia nem tud visszafordítani

 – figyelmeztet a főboszorkány, aki szerint a csillagok állása most minden eddiginél tisztábban mutatja a közelgő fizikai katasztrófákat.

Erika látomásai szerint a nyári bolygóállások olyan mély, sejteket roncsoló energetikai támadást indítanak el a szervezetben, amelyek orvosi segítség nélkül akár még végzetesek is lehetnek. Nem egy egyszerű napszúrásról van szó, hanem komoly belső folyamatokról.

A három csillagjegy, akire lecsap a sors: Ők vannak közvetlen veszélyben

Bár a kozmikus vihar mindenkit elér, Szegedi Erika legfrissebb és legdrámaibb látomása szerint három csillagjegy szülötteinek az élete valóban veszélyben forog, ha nem veszik komolyan az Univerzum vészjelzéseit a nyáron.

Halak: A közösség a veszted! Idén a nyári hőségben a tömeg számodra valóságos méreg: a fertőzések és a vírusok mágnesként tapadnak rád, és hosszú időre a négy fal közé, vagy akár kórházi ágyra kényszerítenek. Erika látja, ahogy a Halak immunrendszere egyszerűen feladja a harcot a külső behatásokkal szemben. Egy ártatlannak tűnő nyári fertőzés vagy egy elhanyagolt megfázás is hetekig tartó, rendkívül súlyos állapotot idézhet elő. Ne halogasd az orvost!

Skorpió: Azt hiszed, golyóálló vagy, de a meggondolatlan kockázatvállalás és a túlhajszoltság most egy brutális belső összeomlást vonzhat be. A főboszorkány szerint náluk a lappangó, eddig fel nem fedezett mély belső gyulladások lobbanhatnak be hirtelen a kánikula hatására. Emellett a nyári extrém aktivitások során a balesetveszély is drámaian megnövekszik az esetedben. Az élettől kapsz egy kegyetlen leckét, ha nem állsz le: a halogatás most a szabadságodba – vagy annál is többe – kerülhet.

Nyilas: Drámai fordulat előtt állsz, ugyanis a csillagok szerint egy elkerülhetetlen orvosi beavatkozás vagy akár egy hirtelen műtét vár rád a nyáron. Bármilyen erősnek és energikusnak is érzed magad, ezt a csatát most a műtőasztalon kell megvívnod, ha nem figyelsz oda időben. A Nyilasok szervezete a folyamatos pörgés miatt most olyan kritikus pontra jut, ahol a szervezet egyszerűen benyújtja a számlát. Ne várd meg, amíg az összeomlás bekövetkezik, azonnal lassíts!

Ne várják meg, amíg a sors térdre kényszeríti önöket!

 – üzeni Erika minden olvasónak. A főboszorkány szerint a tudatosság, a prevenció és az azonnali, mágia általi védelem most szó szerint életmentő lehet a legforróbb hónapokban.

 

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