Neil Gaiman csak egy évadra volt jó a Netflixnek: így kaszálták el a Halott Fiúk Nyomozóiroda sorozatot

Folytatódik cikksorozatunk a fájdalmasan idő előtt véget ért sorozatokról, melyek ilyen-olyan okból kifolyólag nem érték meg a boldog befejezést. Ezúttal egy olyan széria után fáj a szívünk, mely Neil Gaiman Sandman univerzumában játszódik, és remek leágazása lehetett volna a Netflixen tavaly befejeződött Sandman sorozatnak is, ha nem kaszálja el végleg a streaming-szolgáltató. Íme a Halott Fiúk Nyomozóiroda!
Neil Gaiman és Matt Wagner képregényei alapján készült a Halott Fiúk Nyomozóiroda (The Dead Boy Detectives) sorozat, mely 2024-ben debütált a Netflix műsorán, de amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan távozott. Főszereplőink, Edwin (George Rexstrew) és Charles (Jayden Revri), ahogy a sorozat címe is előjelzi, már maguk mögött hagyták e földi világot, de úgy döntöttek, nem kelnek át a túlvilágra, hanem szellemként “élik” másvilági életüket. Létrehozzák saját magánnyomozó-irodájukat és más természetfeletti lényeknek segítenek szintén természetfeletti rejtélyeik megoldásában. Közben természetesen folyamatosan bujkálniuk kell a Halál elől, hiszen nekik nem a földi világban lenne a rendeltetésszerű helyük. A Halál karakterét alakító Kirby Howell-Baptiste a Sandman – Az álmok fejedelme sorozatból lehet ismerős, hiszen a két sorozat egy és ugyanazon univerzum része. A Sandman szériából Halál mellett Kétségbeesés is felbukkan, akit mindkét sorozatban Donna Preston játszott. Az évad első bonyodalmai ott kezdődnek, amikor a fiúk megmentik Crystalt (Kassius Nelson) a volt barátjától, akiről kiderül, hogy valójában egy démon, aki Crysal emlékeit lopkodta. Crystal sem átlagos lány, médium képességekkel rendelkezik, így látja a szellemfiúkat, ellentétben a többi emberrel.
A Halott Fiúk Nyomozóiroda bár remek nézői és kritikai visszajelzéseket kapott, első és egyetlen évada után a Netflix végül elkaszálta. A sorozat egyébként sem sima úton jutott el a képernyőig. Először az HBO Max rendelt be egy pilot epizódot még 2021-ben, majd 2022-ben már az egész sorozatra igényt tartottak, de valahogy csak nem akart elkészülni, mígnem 2023-ban eladták a jogokat a Netflixnek. Erre állítólag azért került sor, mert az új vezetés, azaz James Gunn és Peter Safran DC-Max streaminges termékeiről szőtt elképzelésibe nem illett bele Neil Gaiman alkotása. Az első epizódok 2024 áprilisában debütáltak végül a Netflixen, csak hogy augusztusra be is csukjon a szellemfiúk nyomozói vállalkozása. Nem hozta be a streaming által várt nézőszámos elvárásokat, bár a Rotten Tomatoes kritikai portálon 92%-os értékelésre tett szert. Az sem kizárt, hogy a Netflix szájhúzásának köze volt a Neil Gaiman író körül fodrozódó szexuális zaklatási botránynak, mely később a Sandman sorozat rendkívül gyors végébe is beleszólt, Gaimant kirúgták a stábból, a Sandman második évadán már nem dolgozhatott, bár a széria nélküle is zseniálisan sikerült.
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