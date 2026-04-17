„Mikor apádra nézek most is, a szívem ketté szakad” – halálos rollerbaleset Gödöllőn: 14 éves kisfiú az áldozat

Beköszöntött hazánkba a tavasz, hét ágra süt a nap, szinte már mindenki érzi: hamarosan közeleg a nyár. A város megtelt sétálgatókkal, egyre többen pattannak biciklire és egyre több gyerek rollerre. Azonban sajnálatos módon nem minden rollerezés végződik szerencsésen, az utóbbi napokban ugyanis két olyan rollerbaleset is történt, melyben gyerekek sérültek meg. A Gödöllőn rollerező D. R. életét már nem lehetett megmenteni. A 14 éves kisfiút azóta százak gyászolják, mindennap virraszt érte gyászoló családja.

A rollerbalesetben elhunyt kisfiút százak gyászolják, D. R. családja romokban hever Fotó: Ksenia Chernaya / Pexels

Halálos rollerbaleset: 14 éves kisfiú halt meg

Információink szerint a kisfiú imádott rollerezni, így tett két napja is (április 15.). Út közben azonban szörnyű baleset történt: úgy tudjuk, hogy a kisiskolás hatalmasat esett a rollerrel, azonnal mentőt kellett hozzá hívni, súlyos koponyasérülést szenvedett. A mentők mindent megtettek, hogy megmentsék az életét, azonban a fiú olyan súlyosan megsérült, hogy már nem lehetett rajta segíteni. A történtek után nem csak a család, de az egész közösség is teljesen összetört, egy emberként gyászolják D. R.-t. Mint azt ismerősei elmondták, a fiúcska kedves és jószívű volt, imádott rollerezni. Erről tanúskodik közösségi oldala is, ahol utolsó kiposztolt képe pont szeretett rollerét ábrázolja.

Családja azóta romokban hever, lapunk úgy tudja, hogy minden egyes nap virrasztás tartanak az emlékére. Egyik szerette szívszorító szavakkal búcsúzott tőle:

Édes, drága kisöcskösöm. Nagyon kedves és jószívű voltál. Mindig ott voltál és figyeltél ránk, nagyon nagy fájdalmat érzek, hogy itt hagytál minket. Mikor apádra nézek most is, a szívem ketté szakad. Hajnali három óra és előttem vagy, látlak

– írta az összetört asszony. Másik rokona sem tudja feldolgozni a kisfiú elvesztését:

Annyi sok emlékünk van, együtt ettünk, együtt ittunk, együtt játszottunk, amiket soha nem felejtek el. A szívembe mindig élni fogsz és ne feledd, mindig szeretni foglak téged a szívemből, bajnokom

– írta.

Nem ez volt az egyetlen rollerbaleset a közelmúltban a környéken: szintén a napokban Veresegyházán is kísértetiesen hasonló baleset történ. Az esethez is kiérkező Magyar Légimentők ezért határozottan arra kérik a szülőket: bár nem kötelező, de adjanak bukósisakot gyermekeikre, az ugyanis életet menthet: