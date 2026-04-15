Villámgyorsan lebukott a naszályi rollertolvaj: az iskolánál csapott le az enyveskezű

lopás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 15. 20:02
elektromos rollerrendőrség
Egy 64 éves férfi tulajdonította el a felügyelet nélkül hagyott elektromos rollert a naszályi általános iskola tárolójából. A tatai nyomozók rövid időn belül azonosították az elkövetőt, a házkutatás során pedig a 150 ezer forintot érő jármű is előkerült.
A bűncselekmény március 30-án délelőtt történt, amikor a tolvaj kihasználta a tulajdonos figyelmetlenségét: a kerékpártárolóban hagyott, lezáratlan elektromos rollert egyszerűen magával vitte. A károsult azonnal értesítette a hatóságokat, miután észlelte a lopást a naszályi oktatási intézménynél.

Rövid időn belül előkerült a lefoglalt elektromos roller, amelyet a tatai nyomozók már vissza is adtak a tulajdonosnak
Rövid időn belül előkerült a lefoglalt elektromos roller, amelyet a tatai nyomozók már vissza is adtak a tulajdonosnak 
Fotó: Kemma.hu / Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőrség/Facebook

Megkerült az ellopott elektromos roller

A Kemma.hu szerint a tatai nyomozók mintaszerű adatgyűjtésbe kezdtek. A sikerben kulcsszerepe volt Árvai István rendőr zászlósnak, akinek köszönhetően a rendőrök hamar eljutottak a 64 éves gyanúsítotthoz. A férfi lakhelyén tartott házkutatás során az ellopott eszközt sértetlenül megtalálták, így a közel 150 ezer forint értékű roller visszakerülhetett jogos tulajdonosához. A hatóság lopás vétsége miatt indított eljárást az ügyben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu