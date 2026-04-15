Villámgyorsan lebukott a naszályi rollertolvaj: az iskolánál csapott le az enyveskezű

A bűncselekmény március 30-án délelőtt történt, amikor a tolvaj kihasználta a tulajdonos figyelmetlenségét: a kerékpártárolóban hagyott, lezáratlan elektromos rollert egyszerűen magával vitte. A károsult azonnal értesítette a hatóságokat, miután észlelte a lopást a naszályi oktatási intézménynél.

Rövid időn belül előkerült a lefoglalt elektromos roller, amelyet a tatai nyomozók már vissza is adtak a tulajdonosnak

Megkerült az ellopott elektromos roller

A Kemma.hu szerint a tatai nyomozók mintaszerű adatgyűjtésbe kezdtek. A sikerben kulcsszerepe volt Árvai István rendőr zászlósnak, akinek köszönhetően a rendőrök hamar eljutottak a 64 éves gyanúsítotthoz. A férfi lakhelyén tartott házkutatás során az ellopott eszközt sértetlenül megtalálták, így a közel 150 ezer forint értékű roller visszakerülhetett jogos tulajdonosához. A hatóság lopás vétsége miatt indított eljárást az ügyben.