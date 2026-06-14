Mitől reped a cseresznye? Így előzheted meg!

A heves esőzések és jégverések maradandó károkat okoztak a korai érésű cseresznyefajtákban. Számos gyümölcs megrepedt, ami rontja a minőséget. De mi okozza mindezt, és hogyan védekezhetünk a károk ellen?
1. Mi okozhatja a jelenséget?
A gyümölcshéj felrepedése gyakori jelenség, különösen a cseresznyénél. Fő oka, hogy az aszályos időszakot az érés előtt hirtelen nagy mennyiségű csapadék követi. A termésrepedést a gyökereken és a gyümölcs héján keresztül felszívódó víz egyaránt kiválthatja.
2. Ha gyorsan kisüt a nap
Nemcsak az eső, hanem a magas hőmérséklet is növelheti a kockázatot, különösen akkor, ha a gyümölcsöt hirtelen nagy mennyiségű csapadék éri, majd gyorsan kisüt a nap. Az érés előrehaladtával nagyobb erre az esély, mert egyre növekszik a cukortartalmuk.
3. Gondoljuk át vásárlás előtt
A repedésre való hajlam fajtatulajdonság is lehet, ezért a megfelelő példány kiválasztásakor ezt is érdemes figyelembe venni. A leírások általában kitérnek erre a tulajdonságra, mivel jelentős eltérések lehetnek közöttük. A kemény húsú, ropogós, nagyobb szemű cseresznyéknél nagyobb eséllyel fordul elő.
4. Egyértelmű látható jelek
A repedések leggyakrabban a kocsány környékén, illetve a gyümölcs csúcsán jelentkeznek. Ennek oka, hogy a kocsánymélyedésben könnyen megáll a víz, míg a csúcson cseppekben gyűlik össze.
5. Miért veszélyes a termésre?
A sérült héjú gyümölcsökön sebek keletkeznek, amelyeken keresztül rövid időn belül különböző kórokozók juthatnak a termésbe. Különösen gyakori a moníliás betegség, amely a gyors romlást és az összeérő termések együttes rothadását is okozhatja.
6. Megfelelő tápanyagellátás
A fertőzés ellen megelőzéssel lehet védekezni. Fontos a fa egészségének megőrzése megfelelő tápanyagellátással és gondozással. Az érési időszak közeledtével kalciumtartalmú permetező trágyázás is alkalmazható, amely erősítheti a terméshéjat, ezáltal csökkentheti a repedés és sérülés kialakulásának esélyét.
7. Takarjuk egy esővédő fóliával
A védekezés másik módja, hogy megakadályozzuk, hogy az esővíz a gyümölcsökre kerüljön. Igyekezzünk szellősebb lombkoronát kialakítani, emellett a fák fölé érdemes speciális támrendszerre feszített fóliás takarást építeni, amely megakadályozza a csapadék közvetlen rájutását a gyümölcsökre. A rendszer kialakításánál vegyük figyelembe a szélterhelést is.
8. Rázzuk le róla a vizet
Csökkenthetjük a károkat, ha igyekszünk gyorsan felszárítani az esővizet. Ezt a fáról történő lerázással tudjuk elősegíteni, de több kerttulajdonos tapasztalata szerint hatékony megoldás lehet az is, ha egy légporlasztásos permetező gépet járatunk üresen az eső után.
9. A jóból is megárt a sok
Rendszeres öntözéssel elkerülhetjük a fák az esőzések utáni nagy mennyiségű vízfelvételét. Fontos, hogy ne hagyjuk kiszáradni, de ne is öntözzük túl, hanem stabil, kiegyensúlyozott talajnedvességet tartsunk fenn.
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