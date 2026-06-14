Mitől reped a cseresznye? Így előzheted meg!

A heves esőzések és jégverések maradandó károkat okoztak a korai érésű cseresznyefajtákban. Számos gyümölcs megrepedt, ami rontja a minőséget. De mi okozza mindezt, és hogyan védekezhetünk a károk ellen?

Így védekezz a cseresznye repedése ellen! Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Így védekezz a cseresznye repedése ellen!

1. Mi okozhatja a jelenséget?

A gyümölcshéj felrepedése gyakori jelenség, különösen a cseresznyénél. Fő oka, hogy az aszályos időszakot az érés előtt hirtelen nagy mennyiségű csapadék követi. A termésrepedést a gyökereken és a gyümölcs héján keresztül felszívódó víz egyaránt kiválthatja.

2. Ha gyorsan kisüt a nap

Nemcsak az eső, hanem a magas hőmérséklet is növelheti a kockázatot, különösen akkor, ha a gyümölcsöt hirtelen nagy mennyiségű csapadék éri, majd gyorsan kisüt a nap. Az érés előrehaladtával nagyobb erre az esély, mert egyre növekszik a cukortartalmuk.

3. Gondoljuk át vásárlás előtt

A repedésre való hajlam fajtatulajdonság is lehet, ezért a megfelelő példány kiválasztásakor ezt is érdemes figyelembe venni. A leírások általában kitérnek erre a tulajdonságra, mivel jelentős eltérések lehetnek közöttük. A kemény húsú, ropogós, nagyobb szemű cseresznyéknél nagyobb eséllyel fordul elő.

4. Egyértelmű látható jelek

A repedések leggyakrabban a kocsány környékén, illetve a gyümölcs csúcsán jelentkeznek. Ennek oka, hogy a kocsánymélyedésben könnyen megáll a víz, míg a csúcson cseppekben gyűlik össze.

5. Miért veszélyes a termésre?

A sérült héjú gyümölcsökön sebek keletkeznek, amelyeken keresztül rövid időn belül különböző kórokozók juthatnak a termésbe. Különösen gyakori a moníliás betegség, amely a gyors romlást és az összeérő termések együttes rothadását is okozhatja.

6. Megfelelő tápanyagellátás

A fertőzés ellen megelőzéssel lehet védekezni. Fontos a fa egészségének megőrzése megfelelő tápanyagellátással és gondozással. Az érési időszak közeledtével kalciumtartalmú permetező trágyázás is alkalmazható, amely erősítheti a terméshéjat, ezáltal csökkentheti a repedés és sérülés kialakulásának esélyét.

7. Takarjuk egy esővédő fóliával

A védekezés másik módja, hogy megakadályozzuk, hogy az esővíz a gyümölcsökre kerüljön. Igyekezzünk szellősebb lombkoronát kialakítani, emellett a fák fölé érdemes speciális támrendszerre feszített fóliás takarást építeni, amely megakadályozza a csapadék közvetlen rájutását a gyümölcsökre. A rendszer kialakításánál vegyük figyelembe a szélterhelést is.