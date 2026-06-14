Horror a vb-n, rémálmod lesz a világbajnokság legdurvább arcától - Fotók

Az angol nyelvvel harcoló játékvezető, szabadrúgás után visszavont sárga lap, katari csoda, ausztrál hős, sérült világsztár és őrült focidrukker. Megvannak a foci-vb eddigi legmenőbb arcai. Szerintünk a török drukkernél vadabb tekintetet nehezen találunk a következő öt hétben.
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