Horror a vb-n, rémálmod lesz a világbajnokság legdurvább arcától - Fotók

Az angol nyelvvel harcoló játékvezető, szabadrúgás után visszavont sárga lap, katari csoda, ausztrál hős, sérült világsztár és őrült focidrukker. Megvannak a foci-vb eddigi legmenőbb arcai. Szerintünk a török drukkernél vadabb tekintetet nehezen találunk a következő öt hétben.

Ijesztő török drukker a foci-vb-n, a galériában jön az igazi rémálom Fotó: Anadolu

A foci-vb legnagyobb arcai

Galériánkból megtudhatod, melyik cég kereste fel Wilton Sampaio brazil játékvezetőt.