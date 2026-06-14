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Horror a vb-n, rémálmod lesz a világbajnokság legdurvább arcától - Fotók

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors világbajnokság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 16:25
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Összegyűjtöttük a világbajnokság eddigi legnagyobb sztorijait. Az biztos, hogy megtaláltuk a foci-vb legőrültebb drukkerét.

Az angol nyelvvel harcoló játékvezető, szabadrúgás után visszavont sárga lap, katari csoda, ausztrál hős, sérült világsztár és őrült focidrukker. Megvannak a foci-vb eddigi legmenőbb arcai. Szerintünk a török drukkernél vadabb tekintetet nehezen találunk a következő öt hétben.

foci-vb
Ijesztő török drukker a foci-vb-n, a galériában jön az igazi rémálom Fotó: Anadolu

A foci-vb legnagyobb arcai

Galériánkból megtudhatod, melyik cég kereste fel Wilton Sampaio brazil játékvezetőt.

Galéria: A foci vb arcai
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Wilton Sampaio brazil játékvezető, aki megbirkózott az angol nyelvvel a Mexikó-Dél-afrikai Köztársaság focimeccsen. A sporit reklámarcnak kérné fel a Duolingo nyelvtanuló alkalmazás

A dél-afrikai labdarúgó sem érti, miről beszél a brazil bíró

@iaconectingoficial O brasileiro Wilton Pereira Sampaio foi o responsável por dar o primeiro apito da Copa do Mundo de 2026. O árbitro foi responsável pela partida entre México e África do sul e divertiu a torcida brasileira nas redes sociais. Brasil segue em andamento na copa. . . . . #wiltonpereirasampaio #arbitragem #copadomundo #FYP #viral ♬ som original - IA e curiosidades
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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu