5 lélegzetelállító tengerszem, amit idén nyáron látnod kell – Nem hiszed el, hogy Magyarországon jársz

Keresel egy igazán varázslatos helyszínt a hétvégi kiránduláshoz? A magyar tengerszemek lélegzetelállító látványában nem fogsz csalódni! Bakancslistás úti célok minden hazai túrakedvelőnek.
A „Bodrog-parti Athén”-ként is emlegetett Sárospatak közelében, a 303 méter magas Megyer-hegyen található az egyik, ha nem a legismertebb magyarországi tengerszem. A tó egy egykori malomkőbánya helyén jött létre: 1907-ig innen fejtették ki a kőzetet, amelyből malomkövek készültek. Miután a bányászat megszűnt, a mélyedést esővíz töltötte fel, így alakult ki a ma lélegzetelállító látványt kínáló Megyer-hegyi tengerszem.
A tengerszemet – melynek legmélyebb pontja mintegy 6,5 méter – meredek sziklafalak ölelik körbe. A terület 1997 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, az Aggteleki Nemzeti Park részeként. A tóhoz egy könnyen követhető túraútvonal vezet, így népszerű célpont a kirándulók körében.
A Mátra déli lábánál, Apc közelében található az apci tengerszemként ismert Széles-kő bányató. A területen már a 19. század végétől andezitet bányásztak. A kitermelés a 20. század második felében állt le. A felhagyott bánya helyét csapadék és talajvíz töltötte fel.
A bányató helyenként akár 10 méter mély is lehet. Környezete erdős, csendes és csodaszép. Ma népszerű kiránduló- és horgászhelyszín.
Az Aggteleki Nemzeti Park területén található Jósvafő határában fekvő tengerszem egy mesterségesen kialakított, de ugyanolyan természetközeli hangulatot árasztó látványosság. 1924-ben a Jósva-forrás vizének felduzzasztásával hozták létre. Malom, később pedig villanytelep működött mellette.
Az erdei sétányokon átívelő tengerszemi kirándulást zöldellő völgyek és mesébe illő fahidak teszik még hangulatosabbá.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található a Rudabányai-tó, Magyarország egyik legmélyebb állóvize. A korábbi vasércbánya 1985-ös bezárása után a mély bányagödröt karsztvíz és csapadék töltötte fel.
A tó 300 méter hosszú, 80 méter széles, mélysége helyenként eléri a 60 métert is. Vöröses-szürkés árnyalatokban játszó sziklafalai egészen földöntúli élményt nyújtanak. A tengerszem körül egy tanösvény vezet végig, így egy szuper könnyed kirándulási célpont lehet akár családoknak is.
Tokaj-Hegyalja egyik rejtett gyöngyszeme, az Erdőbénye felett magasodó Mulató-hegy oldalában rejtőzik ez a káprázatos tengerszem, amely egy egykori kőfejtő helyén alakult ki. A bánya bezárása után a bányaudvar megtelt vízzel, így jött létre az erdőbényei bányató.
Tekintve, hogy a tengerszem rendkívül közel fekszik a település központjához, könnyen megközelíthető ez a kevésbé ismert magyar gyöngyszem. Ma főleg horgászok látogatják, de a környék túraútvonalai is nagy népszerűségnek örvendenek.
Tudtad?
A tengerszem kifejezést kis, hegyek között fekvő, kristálytiszta vizű tavakra használjuk, amelyek általában meredek sziklafalak között helyezkednek el. Bár a szó hallatán sokan a természetes gleccsertavakra gondolnak, a magyar tengerszemek többsége egykori bányagödrökből alakult ki, amelyeket az évek során az esővíz és a talajvíz töltött fel. Így értelemszerűen – nevük ellenére – édesvizű tavakról van szó, amelyek különleges színüket az ásványi anyagoknak köszönhetik.
Csodáld meg a csodálatos Megyer-hegyi tengerszemet madártávlatból az alábbi videóra kattintva:
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