5 lélegzetelállító tengerszem, amit idén nyáron látnod kell – Nem hiszed el, hogy Magyarországon jársz

Keresel egy igazán varázslatos helyszínt a hétvégi kiránduláshoz? A magyar tengerszemek lélegzetelállító látványában nem fogsz csalódni! Bakancslistás úti célok minden hazai túrakedvelőnek.

5 magyar tengerszem, amit idén nyáron fel kell fedezned, ha még nem tetted! / Fotó: feelthedrone / shutterstock

Megyer-hegyi tengerszem (Sárospatak)

Apci tengerszem

Jósvafői tengerszem

Rudabányai tengerszem

Erdőbényei tengerszem

Az 5 legszebb magyar tengerszem, amit érdemes közelről is megcsodálni

1. Megyer-hegyi tengerszem

1. Megyer-hegyi tengerszem. Fotó: Jenei Gábor / Kelet Magyarország

A „Bodrog-parti Athén”-ként is emlegetett Sárospatak közelében, a 303 méter magas Megyer-hegyen található az egyik, ha nem a legismertebb magyarországi tengerszem. A tó egy egykori malomkőbánya helyén jött létre: 1907-ig innen fejtették ki a kőzetet, amelyből malomkövek készültek. Miután a bányászat megszűnt, a mélyedést esővíz töltötte fel, így alakult ki a ma lélegzetelállító látványt kínáló Megyer-hegyi tengerszem.

A tengerszemet – melynek legmélyebb pontja mintegy 6,5 méter – meredek sziklafalak ölelik körbe. A terület 1997 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, az Aggteleki Nemzeti Park részeként. A tóhoz egy könnyen követhető túraútvonal vezet, így népszerű célpont a kirándulók körében.

2. Apci tengerszem

2. Apci tengerszem. Fotó: Heves Megyei Hírportál

A Mátra déli lábánál, Apc közelében található az apci tengerszemként ismert Széles-kő bányató. A területen már a 19. század végétől andezitet bányásztak. A kitermelés a 20. század második felében állt le. A felhagyott bánya helyét csapadék és talajvíz töltötte fel.

A bányató helyenként akár 10 méter mély is lehet. Környezete erdős, csendes és csodaszép. Ma népszerű kiránduló- és horgászhelyszín.

3. Jósvafői tengerszem

3. Jósvafői tengerszem. Fotó: Kurka Geza Corey / Shutterstock

Az Aggteleki Nemzeti Park területén található Jósvafő határában fekvő tengerszem egy mesterségesen kialakított, de ugyanolyan természetközeli hangulatot árasztó látványosság. 1924-ben a Jósva-forrás vizének felduzzasztásával hozták létre. Malom, később pedig villanytelep működött mellette.

Az erdei sétányokon átívelő tengerszemi kirándulást zöldellő völgyek és mesébe illő fahidak teszik még hangulatosabbá.

4. Rudabányai tengerszem

4. Rudabányai tengerszem. Fotó: feelthedrone / Shutterstock

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található a Rudabányai-tó, Magyarország egyik legmélyebb állóvize. A korábbi vasércbánya 1985-ös bezárása után a mély bányagödröt karsztvíz és csapadék töltötte fel.