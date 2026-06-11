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Magyra tengerszem Rudabányán.

5 lélegzetelállító tengerszem, amit idén nyáron látnod kell – Nem hiszed el, hogy Magyarországon jársz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kirándulás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 10:45
túraMegyer-hegyi Tengerszemprogramötlettengerszem
Fedezd fel velünk hazánk rejtett kincseit! Smaragdzöld víztükör, lélegzetelállító panoráma és eldugott hegyvidéki ösvények várnak a magyar tengerszemeknél. Ennél mesésebb belföldi kirándulóhelyeket nem találsz idén nyárra, ahol a pihenés és a családi kikapcsolódás kéz a kézben jár.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

Keresel egy igazán varázslatos helyszínt a hétvégi kiránduláshoz? A magyar tengerszemek lélegzetelállító látványában nem fogsz csalódni! Bakancslistás úti célok minden hazai túrakedvelőnek.

Apci magyar tengerszem, vagy más néven Széleskő-bányató a Zagyva folyó völgyében.
5 magyar tengerszem, amit idén nyáron fel kell fedezned, ha még nem tetted! / Fotó: feelthedrone / shutterstock
  • Megyer-hegyi tengerszem (Sárospatak)
  • Apci tengerszem
  • Jósvafői tengerszem
  • Rudabányai tengerszem
  • Erdőbényei tengerszem

Az 5 legszebb magyar tengerszem, amit érdemes közelről is megcsodálni

1. Megyer-hegyi tengerszem

A Megyer-hegyi magyar tengerszem.
1. Megyer-hegyi tengerszem. Fotó: Jenei Gábor / Kelet Magyarország

A „Bodrog-parti Athén”-ként is emlegetett Sárospatak közelében, a 303 méter magas Megyer-hegyen található az egyik, ha nem a legismertebb magyarországi tengerszem. A tó egy egykori malomkőbánya helyén jött létre: 1907-ig innen fejtették ki a kőzetet, amelyből malomkövek készültek. Miután a bányászat megszűnt, a mélyedést esővíz töltötte fel, így alakult ki a ma lélegzetelállító látványt kínáló Megyer-hegyi tengerszem.

A tengerszemet – melynek legmélyebb pontja mintegy 6,5 méter – meredek sziklafalak ölelik körbe. A terület 1997 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, az Aggteleki Nemzeti Park részeként. A tóhoz egy könnyen követhető túraútvonal vezet, így népszerű célpont a kirándulók körében.

2. Apci tengerszem

Az apci magyar tengerszem.
2. Apci tengerszem. Fotó: Heves Megyei Hírportál

A Mátra déli lábánál, Apc közelében található az apci tengerszemként ismert Széles-kő bányató. A területen már a 19. század végétől andezitet bányásztak. A kitermelés a 20. század második felében állt le. A felhagyott bánya helyét csapadék és talajvíz töltötte fel.

A bányató helyenként akár 10 méter mély is lehet. Környezete erdős, csendes és csodaszép. Ma népszerű kiránduló- és horgászhelyszín.

3. Jósvafői tengerszem

Jósvafői magyar tengerszem.
3. Jósvafői tengerszem. Fotó: Kurka Geza Corey /  Shutterstock 

Az Aggteleki Nemzeti Park területén található Jósvafő határában fekvő tengerszem egy mesterségesen kialakított, de ugyanolyan természetközeli hangulatot árasztó látványosság. 1924-ben a Jósva-forrás vizének felduzzasztásával hozták létre. Malom, később pedig villanytelep működött mellette.

Az erdei sétányokon átívelő tengerszemi kirándulást zöldellő völgyek és mesébe illő fahidak teszik még hangulatosabbá.

4. Rudabányai tengerszem

A rudabányai magyar tengerszem.
4. Rudabányai tengerszem. Fotó: feelthedrone /  Shutterstock 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található a Rudabányai-tó, Magyarország egyik legmélyebb állóvize. A korábbi vasércbánya 1985-ös bezárása után a mély bányagödröt karsztvíz és csapadék töltötte fel.

A tó 300 méter hosszú, 80 méter széles, mélysége helyenként eléri a 60 métert is. Vöröses-szürkés árnyalatokban játszó sziklafalai egészen földöntúli élményt nyújtanak. A tengerszem körül egy tanösvény vezet végig, így egy szuper könnyed kirándulási célpont lehet akár családoknak is.

5. Mulató-hegyi tengerszem

Mulató-hegyi magyar tengerszem.
5. Mulató-hegyi tengerszem. Fotó: RotaryPhotography /  Shutterstock 

Tokaj-Hegyalja egyik rejtett gyöngyszeme, az Erdőbénye felett magasodó Mulató-hegy oldalában rejtőzik ez a káprázatos tengerszem, amely egy egykori kőfejtő helyén alakult ki. A bánya bezárása után a bányaudvar megtelt vízzel, így jött létre az erdőbényei bányató.

Tekintve, hogy a tengerszem rendkívül közel fekszik a település központjához, könnyen megközelíthető ez a kevésbé ismert magyar gyöngyszem. Ma főleg horgászok látogatják, de a környék túraútvonalai is nagy népszerűségnek örvendenek.

Tudtad?

A tengerszem kifejezést kis, hegyek között fekvő, kristálytiszta vizű tavakra használjuk, amelyek általában meredek sziklafalak között helyezkednek el. Bár a szó hallatán sokan a természetes gleccsertavakra gondolnak, a magyar tengerszemek többsége egykori bányagödrökből alakult ki, amelyeket az évek során az esővíz és a talajvíz töltött fel. Így értelemszerűen – nevük ellenére – édesvizű tavakról van szó, amelyek különleges színüket az ásványi anyagoknak köszönhetik.

Csodáld meg a csodálatos Megyer-hegyi tengerszemet madártávlatból az alábbi videóra kattintva:

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