Mérgező lehet a közkedvelt fűszer, ha most vettél, semmiképp se használd!

A só, a bors és a paprika olyan alapfűszerek a magyar konyhában, amik minden egyes háztartásban megtalálhatók, még a legrosszabbul felszereltekben is. Épp ezért különösen aggasztó, ha ezek valamelyike kapcsán érkezik hír termékvisszahívásról. Most épp ez a helyzet: a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Facebook-oldalán tette közzé: baj van a Sichuan Pepper Powder termékkel, abban ugyanis határérték (MRL) feletti növényvédőszer-maradékokat mutattak ki.
A hatóság kiemeli: azonnal megkezdték a Kínából származó bors kivonását a forgalomból, emellett felhívják a figyelmet arra, hogy senki se használja, aki vett belőle, ugyanis jellegéből adódóan minden növényvédőszer méreg. "A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik" – magyarázzák posztjukban.
Nem a mostani az első alkalom, amikor kínai borsban találnak növényvédőszer-maradékokat a hatóságok. Június legelején az EAGLOBE - Wild Sichuan Pepper miatt kellett termékvisszahívást elrendelni.
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