Mérgező lehet a közkedvelt fűszer, ha most vettél, semmiképp se használd!

A só, a bors és a paprika olyan alapfűszerek a magyar konyhában, amik minden egyes háztartásban megtalálhatók, még a legrosszabbul felszereltekben is. Épp ezért különösen aggasztó, ha ezek valamelyike kapcsán érkezik hír termékvisszahívásról. Most épp ez a helyzet: a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a Facebook-oldalán tette közzé: baj van a Sichuan Pepper Powder termékkel, abban ugyanis határérték (MRL) feletti növényvédőszer-maradékokat mutattak ki.

Alapfűszer miatt rendeltek el termékvisszahívást

Fotó: Unsplash

A hatóság kiemeli: azonnal megkezdték a Kínából származó bors kivonását a forgalomból, emellett felhívják a figyelmet arra, hogy senki se használja, aki vett belőle, ugyanis jellegéből adódóan minden növényvédőszer méreg. "A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mai mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése, és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal (EFSA) kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik" – magyarázzák posztjukban.

Ez a fűszer érintett a termékvisszahívásban

Termék megnevezése: Sichuan Pepper Powder

Márka: TYM

Kiszerelés: 28 g

Minőségmegőrzési idő: 09/09/2027

Exportőr: Chengdu Victor Trading Co. Ltd (Kína)

Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)

Nem ez az első eset a hónapban

Nem a mostani az első alkalom, amikor kínai borsban találnak növényvédőszer-maradékokat a hatóságok. Június legelején az EAGLOBE - Wild Sichuan Pepper miatt kellett termékvisszahívást elrendelni.