Ebből él manapság a felnőttfilmes legenda Monique Covet: "Szerintem pár éven belül ez lesz a normális"

Monique Covet nevét a kilencvenes évek végén ismerte meg igazán a felnőttfilmes közönség, és a kétezres évek elejét is a szakmában töltötte. Bezsebelt egy csomó elismerést, manapság azonban már egész másból él. Vagy annyira mégsem? Nos, erről ő maga rántotta le a leplet.

Monique Covet digitális másával a mai napig lehet pajzán dolgokról beszélgetni a neten

Fotó: YouTube

Otthagyta a felnőttfilmes ipart Monique Covet: digitális másának adta át a stafétát

Nem akármilyen módon "szakított" az iparral Monique Covet: úgy, hogy bizonyos formában mégis jelen van továbbra is. Egy cég ugyanis (természetesen az engedélyével) elkészítette a digitális mását, amit az AI, azaz a mesterséges intelligencia segítségével keltenek életre.

"Szerződésem van a világ legnagyobb AI-cégével, az OhChattel. A legnagyobb sztárokkal indították az oldalt, így megtiszteltetés volt számomra a megkeresés. Az első magyar modell voltam az oldalon.

Tavaly lemásolták az egész testemet, a mozdulataimat, illetve interjút készítettek velem, amelynek során rengeteg kérdésre válaszoltam. Felvették a hangomat, s a huszonnégy órán át elérhető avatarom ezen szólal meg. Nem szexel, de lehet vele pajzán beszélgetést folytatni, illetve szexológiai tanácsokat is ad.

Úgy látom, az emberi pornónak nincs jövője, már az Instagramon is tudjuk változtatni a külsőnket, így szerintem pár éven belül ez lesz a normális. Ezért a pornós szakmában sem látom a jövőt" – magyarázta a Blikknek Monique, aki szerint már az OnlyFans-nek is leáldozott.

Apropó, szextanácsok: a volt felnőttfilmes (aki számos diploma tulajdonosa is) jelenleg szexuálterapeutaként keresi a kenyerét. Négy nyelven fogad pácienseket: magyarul, angolul, németül és olaszul. Ráadásul jelenleg is épp továbbfejleszti magát:

"Jelen pillanatban Bécsbe járok iskolába, egészségügyi tanulmányokat folytatok, táplálkozás- és mozgástudományt, pszichológiát. Azért kezdtem el, mert eleve szexológiával foglalkozom, és ehhez hozzá akartam tenni a biológiát és a táplálkozástudományt is, hogy bővíteni tudjam a tudásomat. Már van egy magyar és egy olasz diplomám, és szerettem volna még egy német nyelvűt is. Rengeteget tanulok így, és a nyelvtudásomat is tudom csiszolni" – magyarázta, hozzátéve: szexuálterapeutaként ő a gyors eredmények elérésében hisz.