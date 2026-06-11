Vigyázz, nem tudsz majd vásárolni! Leállások jönnek a CIB Banknál

A CIB Bank közleményben jelentette be, milyen tervezett leállásokkal, rendszerfejlesztés miatti szolgáltatáskiesésekkel kell számolnunk júliusban.

Tervezett leállások jönnek júliusban a CIB Banknál. Főként az éjszakai online vásárlásba kavarhatnak bele

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Természetesen nem kell megijedni: az ilyen tervezett kiesések minden szolgáltatónál jelen vannak, és azért szükségesek, hogy a felhasználók a lehető legjobb szolgáltatást kapják. Ráadásul szinte minden ilyen leállást éjszakára időzítenek, így maximum az éjjeli baglyoknak okoznak majd problémát, a többség pedig egyszerűen átalussza őket.

Ilyen leállások várhatók a CIB Banknál júliusban

2026.07.02. 22:00 - 2026.07.03. 03:00

2026.07.06. 22:00 - 2026.07.07. 05:00

2026.07.09. 22:00 - 2026.07.10. 05:00

2026.07.14. 22:00 - 2026.07.15. 05:00

2026.07.16. 22:00 - 2026.07.17. 03:00

2026.07.20. 22:00 - 2026.07.21. 05:00

2026.07.23. 22:00 - 2026.07.24. 03:00

2026.07.28. 22:00 - 2026.07.29. 05:00

2026.07.30. 22:00 – 2026.07.31. 03:00

A fent felsorolt időszakokban a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. Mindez azt jelenti, hogy az online bankkártyás vásárlásokat sem tudjuk majd jóváhagyatni a mobilalkalmazásban, azaz az átlag felhasználóknak ez jelentheti a legnagyobb problémát.

Emellett korlátozottan lesz elérhető a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat. Ugyanakkor nem kell megijedni, a vész esetén legfontosabb funkció, a bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.

2026.07.08. 22:00 - 2026.07.09. 03:00

2026.07.16. 22:00 - 2026.07.17. 03:00

2026.07.30. 22:00 - 2026.07.31. 03:00

A fenti időszakokban pedig az eCommerce szolgáltatás nem lesz elérhető - írják.