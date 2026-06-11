Vigyázz, nem tudsz majd vásárolni! Leállások jönnek a CIB Banknál

A CIB Bank közleményben jelentette be, milyen tervezett leállásokkal, rendszerfejlesztés miatti szolgáltatáskiesésekkel kell számolnunk júliusban.
Természetesen nem kell megijedni: az ilyen tervezett kiesések minden szolgáltatónál jelen vannak, és azért szükségesek, hogy a felhasználók a lehető legjobb szolgáltatást kapják. Ráadásul szinte minden ilyen leállást éjszakára időzítenek, így maximum az éjjeli baglyoknak okoznak majd problémát, a többség pedig egyszerűen átalussza őket.
A fent felsorolt időszakokban a CIB Bank Online, a CIB Bank Mobilalkalmazás, az eBroker, a CIB Business Online és a TPP-csatorna nem lesz elérhető. Mindez azt jelenti, hogy az online bankkártyás vásárlásokat sem tudjuk majd jóváhagyatni a mobilalkalmazásban, azaz az átlag felhasználóknak ez jelentheti a legnagyobb problémát.
Emellett korlátozottan lesz elérhető a CIB24 telefonos ügyfélszolgálat. Ugyanakkor nem kell megijedni, a vész esetén legfontosabb funkció, a bankkártyaletiltás lehetősége ebben az időszakban is biztosított lesz.
A fenti időszakokban pedig az eCommerce szolgáltatás nem lesz elérhető - írják.
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