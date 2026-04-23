Otthonában termesztette a cannabist, lecsaptak a rendőrök

drog
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 07:35
kannabiszelfogásrendőrség
Kattant a bilincs a díler csuklóján.

A kazincbarcikai rendőrök befejezték a nyomozást egy tardonai fiatalemberrel szemben. A díler otthonában termesztett indiai kendert, illetve ismerőseinek marihuánát értékesített - közölte a police.hu.

A rendőrök még 2025 májusában állítottak meg Kazincbarcikán egy autót. A két férfi igazoltatása után az autóban marihuánát találtak, illetve fogyasztottak is a tiltott szerből, ezért előállították, majd kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányságon indított eljárásban később került a nyomozók látókörébe egy tardonai díler, akinek a lakásán kutatást tartottak: vödrökbe és ládákba ültetve találtak és foglaltak le 16 tő indiai kendert.

A gyanú szerint a férfi az ott megtermelt kábítószert értékesítette vevőinek. A rendőrök őrizetbe vették fiatalembert a 2025. augusztus 11-én. A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság befejezte a kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indított eljárást, és az iratokat átadta az ügyészségnek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! A kábító hatású anyagok fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet! Kérik, akinek kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekményekről információja van, tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.

