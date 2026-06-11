Vigyázz, ha a ChatGPT-t kérdezed az online vásárlásról! Csalókhoz kerülhetnek az adataid

Manapság nem szokatlan, hogy valaki a ChatGPT-t kérdezi az online vásárlásnál. Beírjuk, milyen terméket keresünk, és az MI máris kiadja a javaslatokat. Ezek között viszont lehetnek kamu oldalak is. Így szúrhatjuk ki őket.

A csalók oldalai is megjelennek a ChatGPT válaszai között Fotó: Unsplash.com

A ChatGPT a kamu oldalakat is eljuttatja nekünk

Meggyőző domain nevekkel és arculatokkal verhetnek át minket a csalók. Ha a mesterséges intelligenciától kérünk tanácsot arra, hogy egy adott terméket melyik weboldalon vásároljunk meg, előfordulhat, hogy a találatok között hamis webáruházak is szerepelnek.

Az Ask Silver nevű, csalások elleni védekezésre szakosodott szervezet szerint olyan kiskereskedők hamis változatát is kiadta a ChatGPT, mint a Russell & Bromley vagy a Dunelm. Hazánkban is megjelentek már olyan kiskereskedőkhöz köthető csalások, amelyek például a REGIO JÁTÉK nevében hirdettek terméksorsolásokat. Abban a csalásban is meggyőző arculattal és nyelvezettel csapták be az embereket. Különösen könnyű megtévesztést alkalmazni, ha az adott kereskedőnek nincs hivatalos weboldala, vagy frissen jegyezték be.

Mi történhet, ha ilyen oldalra tévedünk? Előfordulhat, hogy a meggyőző arculatú oldalon a bankkártyánkkal fizetünk egy olyan termékért, amit végül nem fogunk megkapni. A rendelésünknél a fizetési adatainkat, lakcímünket és az elérhetőségünket is megadjuk a csalóknak, sőt, még a helyadatainkat is belőhetik. Ezekkel könnyen visszaélhetnek.

Hogyan ismerhetjük fel ezeket?

A kamu weboldalak gyakran a banki átutalást ajánlják a hagyományos fizetési lehetőségek helyett. Gyanús lehet az is, ha magas kedvezményeket hirdetnek (egyes oldalakon 80% kedvezményt ígértek). A domain nevet mindig ellenőrizzük közelről, általában apró elírásokat találhatunk. Tanácsos mindig a hivatalos weboldalakon vagy a hitelesített alkalmazásokon keresztül vásárolnunk.