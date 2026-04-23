"Nem értettem, hogy mit mond" – Kifakadtak T. Danny edzői! Így bukott le előttük az énekes

T. Danny maszkja miatt sok találgatás indult el a közösségi oldalakon, az énekes pedig úgy érezte, hogy itt az idő kitálalnia a korábbi problémáiról. Dani barátai korábban már mind elmesélték, hogy milyen volt számukra megélni ezt az időszakot, ám most edzői is sosem hallott titkokkal álltak elő. Azóta nagy fejlődésen ment keresztül az énekes, ám az út közel sem volt egyszerű.

T. Danny edzői mindenről kitálaltak az énekes sötét múltjával kapcsolatban (Fotó: Mediaworks Archív)

Sejteni lehetett T. Danny problémáit?

2021-ben kezdett el az énekes a jelenlegi személyi edzőjével dolgozni, aki akkoriban rendszeresen, akár heti hatszor járt edzőterembe. A bokszolás azonban csak később kezdődött, csupán 2024 végén, amikor már sejteni lehetett valamit Dani állapotáról.

Eljött egy edzésre és mondta, hogy mindenképp szeretne beleállni a munkába. Tisztáztam vele, hogy nagyon szívesen, mivel láttam rajta, hogy nagyon ügyes és jó mozgáskultúrával rendelkezik. Azért egy idő után feltűnt, hogy az életvitele nem felel meg annak a munkának, amit én elvárok tőle. Voltak beszélgetéseink, amiken megígérte, hogy változni fog, de szépen, lassan kirajzolódott, hogy mégsem fog ez működni

– mondta a Creator Tv csatornáján Morvai Árpád, Dani boksz edzője.

Ezek után már sejteni lehetett, hogy valami nincs rendben, de a személyi edzőjének is feltűntek a folyamatos lemondások és késések. „Voltak alkalmak, amikor eltűnt egy-két napra és elkezdett egyre jobban feltűnni, hogy gyakrabban vannak ezek a lemondások. Innentől pedig a személyisége is megváltozott és más volt, mint azelőtt. Ha kettőre jött, akkor nettó másfél órát késett, de úgy voltam vele, hogy legalább mozog egy kicsit” – jegyezte meg Rakonczás Péter, az énekes személyi edzője.

T. Danny drogproblémái után élete legjobb állapotában van (Fotó: Mediaworks Archív)

Ezek után elfajultak a dolgok T. Danny körül

Az előadó edzőinek elmondása szerint volt olyan alkalom, amikor felkérdezték tanítványukat, mivel már külső szemmel is észrevehető volt, hogy valami nagy baj van a háttérben.

Bejött és nem értettem, hogy mit mond. Amikor valakivel leülsz beszélni és egy szavát sem érted. Úgy nézett ki, mint a legfiatalabb, kezdő 15 éves vendégem. Ez egy durva hasonlat, de aki mondjuk több, mint két méter és 103 kiló, most képzeljék el, hogy 83 kilósan hogy néz ki, beszakadt arccal. Elég sz*rul...

– jelentette ki T. Danny személyi edzője.