Teljes útlezárás az M1-esen: mentőhelikopter érkezett a tatabányai balesethez

A baleset az M1-es autópálya 53-as kilométerénél történt. Az ütközés következtében a tatabányai hivatásos tűzoltók kezdték meg a műszaki mentést, melynek során áramtalanították a balesetben érintett kisbuszt. A munkálatokat a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Baleset történt Tatabánya térségében, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre Fotó: Katasztrófavédelem

Mentőhelikopter is érkezett a tatabányai balesethez

A műszaki mentésben és a helyszíni munkálatokban a társhatóságok is részt vesznek. A sérültek ellátása és a mentés érdekében a helyszínre mentőhelikopter érkezett. Az érintett útszakaszt a forgalom elől teljesen elzárták, a Győr felé tartó oldalon jelentős korlátozásra kell számítani – adta hírül a Katasztrófavédelem.