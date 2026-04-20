Brutális videó: előzés után, százzal csapódott a parkoló autókba a sofőr Gyöngyösön

Százzal csapódott bele a parkoló autókba az ámokfutó. A járműve ezt követően a levegőbe repült, ahol meg is pördült. Az akciófilmeket idéző gyöngyösi balesetet még egy térfigyelő kamera is rögzítette.

Teherautót előzött, majd több parkoló autót letarolt a sofőr Gyöngyösön

Jogosítvány nélkül is vezet a gyöngyösi ámokfutó

Egy elfuserált előzés – no meg a padlógáz – vezetett ahhoz a januári balesethez, amely során az ámokfutó másik három autót tört össze, valamint ő maga is súlyos sérüléseket szenvedett. Kész szerencse, hogy az eset nem végződött tragédiával. Mondanunk sem kell, a történtek után a fiatal sofőr jogosítványát elvették a hatóságok, ez azonban a legfrissebb hírek szerint egy cseppet sem zavarja: a Tények információi szerint azóta is vezet.

"A baleset okozójának elvették a jogosítványát, de két nap múlva már egy Audival szaladgált" - árulta el egy helyi üzlet tulajdonosa.

A jogsijától megfosztott gyöngyöspatai férfi egyébként több videót is feltöltött a netre a saját szabálytalankodásairól, illetve arról, hogy kis híján balesetet okoz.