Szorul a hurok: lebuktak az albertfalvai karatekölykök, akik több százezres kárt okoztak

Szorul a hurok az albertfalvi fiatalok ügyében. A XI. kerületben kukákat szétverő karatekölykök körül ismét áll a bál. A háromfős társaságról még április elején osztották meg azt a videót, amin látszik, miszerint unalmukban ütik-vágják a kihelyezett kukákat, ezzel több százezer forintos kárt okozva a lakosságnak. Most úgy tűnik, hogy a szülők a kezükbe vették az irányítást. Az albertfalvai rongálók megüthetik a bokájukat.

Az albertfalvai rongáló fiatalok éppen felrúgják a kukát / Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

Kukákat borogattak az albertfalvai rongálók

Korábban a Ripost írta meg, miszerint egy háromfős, 13-14 évesekből álló gyerekbanda szórakozásból kukákat ver, rugdos és tör össze az utca kellős közepén. Mindezt sikerült egy helyinek levideóznia, amit megosztott a közösségi oldalon, pontosabban a Kelenföld-A nyolcas körzet nyilvános felületén. A felvételek nagyon nagy felháborodást okoztak a lakosság körében. Többen felismerték a videón szereplő gyerekeket, majd jelentették is őket az iskolájuknak. Így lehet az, hogy információink szerint már a szülők is becsatlakoztak a rongálási balhé körüli ügybe. Egyelőre nem tudni, hogy mit reagáltak, sem azt, hogy ki téríti meg a több százezres kárt, de azt igen, hogy a fiatalokat számon fogják kérni a tettükért.

Több százezres kárt okozhattak, most felelniük kell / Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

A közösségi oldalon tájékoztatták az ügy változásáról a lakókat:

A végéről kezdve a karatekölyök bebukott! Olyannyira, hogy a szülei is látták a felvételt, sőt a rendőrséget is bevonták már az ügybe, szóval folyamatban van az elszámoltatása, s ezen a ponton úgy döntöttem, hogy mind a videókat, mind a képeket eltávolítom, mindenhonnan, hiszen a cél ez volt, nem más. Ellenben információim szerint csak az egyik legény van beazonosítva, a másik, idősebb, magas rongáló - aki egyes kommentek szerint viperával és sokkolóval sétálgat - no ő még nincs

– írták.

A Bors a történtekkel kapcsolatban megkérdezte a rendőrséget is, ahonnan a következő választ kaptuk:

"A Budapesti Rendőr-főkapitányságra az esettel kapcsolatban bejelentés, feljelentés nem érkezett, a sajtóinformációk alapján azonban a XI. Kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a körülményeket."

