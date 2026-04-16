Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Csongor névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szorul a hurok: lebuktak az albertfalvai karatekölykök, akik több százezres kárt okoztak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 16. 07:30
Felelniük kell a károkért. Korábban a Ripost számolt be arról, hogy néhány albertfalvai iskolás korú gyerek szórakozásból több kihelyezett kukát is szétrugdosott, eltört. A helyiek szerint a viselkedésük elfogadhatatlan, így egyikük rögzítette is a pusztításukat, amit felrakott az internetre. Információink szerint ez eljutott az egyik szülőhöz is. Úgy tudni, bajba kerültek az albertfalvai rongálók.
M. N.
A szerző cikkei

Szorul a hurok az albertfalvi fiatalok ügyében. A XI. kerületben kukákat szétverő karatekölykök körül ismét áll a bál. A háromfős társaságról még április elején osztották meg azt a videót, amin látszik, miszerint unalmukban ütik-vágják a kihelyezett kukákat, ezzel több százezer forintos kárt okozva a lakosságnak. Most úgy tűnik, hogy a szülők a kezükbe vették az irányítást. Az albertfalvai rongálók megüthetik a bokájukat.

Az albertfalvai rongáló fiatalok éppen felrúgják a kukát / Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

Kukákat borogattak az albertfalvai rongálók

Korábban a Ripost írta meg, miszerint egy háromfős, 13-14 évesekből álló gyerekbanda szórakozásból kukákat ver, rugdos és tör össze az utca kellős közepén. Mindezt sikerült egy helyinek levideóznia, amit megosztott a közösségi oldalon, pontosabban a Kelenföld-A nyolcas körzet nyilvános felületén. A felvételek nagyon nagy felháborodást okoztak a lakosság körében. Többen felismerték a videón szereplő gyerekeket, majd jelentették is őket az iskolájuknak. Így lehet az, hogy információink szerint már a szülők is becsatlakoztak a rongálási balhé körüli ügybe. Egyelőre nem tudni, hogy mit reagáltak, sem azt, hogy ki téríti meg a több százezres kárt, de azt igen, hogy a fiatalokat számon fogják kérni a tettükért. 

Több százezres kárt okozhattak, most felelniük kell / Fotó: Kelenföld-A nyolcas körzet

A közösségi oldalon tájékoztatták az ügy változásáról a lakókat:

A végéről kezdve a karatekölyök bebukott! Olyannyira, hogy a szülei is látták a felvételt, sőt a rendőrséget is bevonták már az ügybe, szóval folyamatban van az elszámoltatása, s ezen a ponton úgy döntöttem, hogy mind a videókat, mind a képeket eltávolítom, mindenhonnan, hiszen a cél ez volt, nem más. Ellenben információim szerint csak az egyik legény van beazonosítva, a másik, idősebb, magas rongáló - aki egyes kommentek szerint viperával és sokkolóval sétálgat - no ő még nincs

– írták. 

A Bors a történtekkel kapcsolatban megkérdezte a rendőrséget is, ahonnan a következő választ kaptuk:

"A Budapesti Rendőr-főkapitányságra az esettel kapcsolatban bejelentés, feljelentés nem érkezett, a sajtóinformációk alapján azonban a XI. Kerületi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja a körülményeket."
 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
