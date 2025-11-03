Manófalva bezárt: vandálok verték szét az erdei települést

A Metropol a minap számolt be arról, hogy idén is megépült Manófalva. Kánya Tamás természetművész volt az, aki ebben az évben is megépítette a varázslatos Manófalvát a budakalászi ártéri erdőben, az idei ráadásul nagyobb lett, mint az eddigiek voltak. Sajnos, az öröm nem tartott sokáig: nemrég a Római-parti "Kőkert" Land Art in Hungary Facebook-oldalán számoltak be arról, hogy vandálok teljesen szétverték az aprócska erdei települést.

Vandálok teljesen szétverték Manófalvát / Fotó: Kánya Tamás természetművész / Metropol

Nem sokkal azután, hogy elkészült, bezárt Manófalva

Manófalvának vége. Szombaton este valaki szétverte. Fél 5-ig ott voltam, reggelre már ez fogadott. Szétverte a házakat, szobrokat, létrákat, teraszokat mindenféle díszítéseket. Szanaszét dobálva megtaláltam 10 méterre darabokra törve, hogy ne is tudjam megjavítani. Összedöntötte a farönköket , széttörte az alkatrészeket. Olyan pusztítást végzett, hogy helyreállítani nem igazán tudom és teljesen feleslegesnek tartom mivel bármikor visszajöhet és ismét szétverheti. Kedvem sincs hozzá

- osztotta meg a szomorú hírt az oldalon Kánya Tamás, kiemelve, hogy borzasztó nagy munka volt elkészíteni azt a sok kis részletgazdag apró elemet.

Hétfőn tettem közzé, hogy Manófalva megnyitotta kapuit. Csütörtökön, pénteken lettem teljesen kész vele. Egy hetet nem bírt ki. Rögtön az első forgalmasabb nap után tönkre tették. Rengeteg embertől vett el egy csodálatos élményt. Amit tudtam, kis ajtókat, kötélhágcsókat, létrákat összeszedtem, elhoztam. Semmi sincs már ott. Ne keressék. Manófalva bezárt

- tette hozzá a természetművész, néhány szívszorító fotó társaságában, a feldúlt helyszínről.