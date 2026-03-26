Parkoló autókat rongált meg a miskolci férfi, körözi a rendőrség

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 26. 15:50
A miskolci rendőrök ismeretlen tettes azonosításához kérik az állampolgárok segítségét.
A Miskolci Rendőrkapitányság rongálás vétség elkövetésének gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen személlyel szemben. A rendelkezésre álló adatok szerint az elkövető 2026. február 7-én éjszaka Miskolcon, a Király utcában több parkoló autót megrongált.

Rongálás vétség elkövetése miatt körözik a miskolci férfit Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Az esettel kapcsolatban a hatóságok számára szükségessé vált a felvételeken látható elkövető személyazonosságának megállapítása –közölte a Police.hu.

Így segíthet elkapni a rongálást okozó férfit

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható férfival kapcsolatban, jelentkezzen az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

  • Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság: 06-46/514-506
  • Telefontanú zöldszáma (éjjel-nappal): 06-80-555-111
  • Központi segélyhívó: 112

A férfiről készült fotó EZEN A LINKEN tekinthető meg.

 

