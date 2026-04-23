96 éves idős férfire támadtak rá Magyarországon - sokkoló részletek

96 éves idős férfira támadt rá egy idegen április 21-én dél körül miközben ő a patikából tartott vissza az idősek otthonába. A támadó először csak követni kedte, majd többször is az idős férfi elé került, láthatóan figyelte a mozgását és kivárt, majd amikor megfelelőnek látta a pillanatot, hátulról hirtelen rátámadt, és nagy erővel meglökte őt. A férfi a járókeretébe kapaszkodott meg, hogy ne essen el. Az elkövető ezt kihasználta és ellopta az idős férfi járókeretre akasztott táskáját, amelyben az áldozat telefonja és az iratai voltak.

Fotó: Zalai hírlap

Az áldozat az esetet az otthon egyik dolgozójának mesélte el, aki azonnal értesítette a rendőrséget. A kecskeméti nyomozók a városrendészet munkatársaival együtt átnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyeken jól látszott az elkövető is.

A rendőrök rövid időn belül, mindössze két óra alatt azonosították és elfogták a 42 éves férfit, akit a ruházata alapján ismertek fel. Az elfogásakor alufóliába csomagolt, bruttó 2 gramm kábítószergyanús anyagot is találtak nála

- írja a police.hu hozzátéve, hogy a férfit rablás és kábítószer birtoklása miatt hallgatták ki, a bűncselekmények elkövetését beismerte. A férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.