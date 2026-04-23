„Képtelen vagyok aludni a gyilkosság óta” - Dóra takarította fel megölt édesanyja vérét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 23. 09:30
Ahogyan azt a Bors megírta, a 68 éves Ignác hétfő este rátámadt a feleségére és egy téglával agyonverte. Ezután hívta a rendőrséget és közölte: megölte a feleségét. Lányuk, Dóra számolt be lapunknak a részletekről, ő és párja takarított fel a lakásban, a gyilkosság után.
Mongyi Nikolett
„Meggyilkoltam a feleségem! Megérdemelte, ennek így kellett lennie!” - mondta a rendőröknek az a 68 éves férfi, aki hétfőn (ápr. 20.) este hidegvérrel végzett a 62 éves feleségével. Ignác feltételezhetően féltékenység miatt verte agyon Ágnest egy téglával Egerben, a Kiskanda utcai lakásuk egyik szobájában. Lányuk, Dóra, exkluzív interjút adott korábban a Borsnak, most pedig elárulta: a gyilkosság óta nem tud aludni. 

gyilkosság
Dóra a gyilkosság óta nem tud aludni Fotó: MATE KRISZTIAN

Egri gyilkosság: a helyiek is féltek az agresszív Ignáctól 

Berúgott ajtó, felfordult lakás – ez várta a házaspár lányát, Dórát, amikor megérkezett szülei egri otthonába. Kollégáinkat is beengedte, miközben ő a férjével együtt maszkot és gumikesztyűt húzott, hogy kitakarítsanak ott, ahol édesanyját pár órával ezelőtt megölték. 

Brutális látvány a szoba, itt verte agyon apa egy téglával anyát

 – mondta Dóra. 

gyilkosság
Férjével együtt kellett kitakarítania a lakást, ahol az apja téglával agyonverte az édesanyját Fotó: MATE KRISZTIAN

"Minket egy szomszéd hívott, ő mondta, hogy megint probléma van és szerinte anyukám életét is vesztette. Utánajártunk és kiderült, hogy igaz a hír és később az is megtudtuk, hogy apa megfogott egy téglát és azzal verte péppé anyát. Mire végzett vele, felismerhetetlenné vált."

Ignác féltékenység miatt támadhatta meg a feleségét. Ekkor nyúlhatott az után a tégla után, amit az asszony talált korábban és dekorált ki színes festékkel. 
 

Miután megölte, saját magára hívott rendőrt, de nem engedte be őket a lakásba

 – folytatta.  

Ekkor kellett a rendőrségnek betörnie az ajtót. Apát végül bilincsben vitték el, jelenleg is a fogdán van. Ő tulajdonképpen büszke volt arra, amit tett…

Dóra elmondta azt is, hogy szüleinek nem is olyan régen, 2025-ben volt egy esete, amikor az apja fojtogatta az édesanyját. Ám ennek végül semmilyen következménye nem lett, Ágnes egy idő után vissza is költözött a férjéhez. 

Remélem, életfogytiglanit kap, mert ezt érdemli. Már korábban megölte volna őt, sőt sejtettük is, hogy egyszer ez be fog következni. Mindenesetre, örülök, hogy anyut már nem bánthatja, ő végre nyugalomban van. Én az eset óta nem tudok aludni, nehéz ez, vegyes érzéseim vannak

 – zárta szavait Dóra. 

Lapunk beszélt a környéken élőkkel is, akik megerősítették, hogy Ignác agresszív természetű volt. 

Volt, hogy másokkal is üvöltözött az utcán, sőt lökdösődött is, nagyon agresszív volt. Bárkire kezet emelt, őt nem érdekelte semmi

 – mondta egy férfi.

gyilkosság
A rendőrségnek be kellett törnie az ajtót, mert a férfi nem engedte be a járőröket Fotó: MATE KRISZTIAN

Kezdeményezték a letartóztatását

A Heves Vármegyei Főügyészség indítványt tett a feleségét megölő, 68 éves, egri férfi letartóztatására. A főügyészség indítványt tett arra, hogy az Egri Járásbíróság nyomozási bírája rendeljen el kényszerintézkedést azzal a férfival szemben, aki emberölés bűntettének elkövetésével gyanúsítható megalapozottan

 – közölte a hatóság.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu