„Képtelen vagyok aludni a gyilkosság óta” - Dóra takarította fel megölt édesanyja vérét

„Meggyilkoltam a feleségem! Megérdemelte, ennek így kellett lennie!” - mondta a rendőröknek az a 68 éves férfi, aki hétfőn (ápr. 20.) este hidegvérrel végzett a 62 éves feleségével. Ignác feltételezhetően féltékenység miatt verte agyon Ágnest egy téglával Egerben, a Kiskanda utcai lakásuk egyik szobájában. Lányuk, Dóra, exkluzív interjút adott korábban a Borsnak, most pedig elárulta: a gyilkosság óta nem tud aludni.

Dóra a gyilkosság óta nem tud aludni Fotó: MATE KRISZTIAN

Egri gyilkosság: a helyiek is féltek az agresszív Ignáctól

Berúgott ajtó, felfordult lakás – ez várta a házaspár lányát, Dórát, amikor megérkezett szülei egri otthonába. Kollégáinkat is beengedte, miközben ő a férjével együtt maszkot és gumikesztyűt húzott, hogy kitakarítsanak ott, ahol édesanyját pár órával ezelőtt megölték.

Brutális látvány a szoba, itt verte agyon apa egy téglával anyát

– mondta Dóra.

Férjével együtt kellett kitakarítania a lakást, ahol az apja téglával agyonverte az édesanyját Fotó: MATE KRISZTIAN

"Minket egy szomszéd hívott, ő mondta, hogy megint probléma van és szerinte anyukám életét is vesztette. Utánajártunk és kiderült, hogy igaz a hír és később az is megtudtuk, hogy apa megfogott egy téglát és azzal verte péppé anyát. Mire végzett vele, felismerhetetlenné vált."

Ignác féltékenység miatt támadhatta meg a feleségét. Ekkor nyúlhatott az után a tégla után, amit az asszony talált korábban és dekorált ki színes festékkel.



Miután megölte, saját magára hívott rendőrt, de nem engedte be őket a lakásba

– folytatta.

Ekkor kellett a rendőrségnek betörnie az ajtót. Apát végül bilincsben vitték el, jelenleg is a fogdán van. Ő tulajdonképpen büszke volt arra, amit tett…

Dóra elmondta azt is, hogy szüleinek nem is olyan régen, 2025-ben volt egy esete, amikor az apja fojtogatta az édesanyját. Ám ennek végül semmilyen következménye nem lett, Ágnes egy idő után vissza is költözött a férjéhez.

Remélem, életfogytiglanit kap, mert ezt érdemli. Már korábban megölte volna őt, sőt sejtettük is, hogy egyszer ez be fog következni. Mindenesetre, örülök, hogy anyut már nem bánthatja, ő végre nyugalomban van. Én az eset óta nem tudok aludni, nehéz ez, vegyes érzéseim vannak

– zárta szavait Dóra.