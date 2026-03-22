Tragédia: halálba zuhant a tűzoltó, már sosem ismerheti meg gyermekét

Tragédia rázta meg Chicago városát: életét vesztette egy 32 éves tűzoltó, aki egy lakástűz oltása közben sérült meg.

Tragédia: bevetés közben halálba zuhant a tűzoltó

A Chicago Fire Department kedden jelentette be, hogy elhunyt Michael Altman tűzoltó-mentőápoló, aki egy nappal korábban, március 16-án sérült meg egy északi városrészben található társasházban keletkezett tűz oltása során.

A beszámolók szerint a tűz a Rogers Park negyedben, egy lakóépületben tört ki, ahová a tűzoltók délelőtt fél 12 előtt érkeztek ki. A helyszínen drámai fordulat történt: miközben Altman a lángokkal küzdött, a padló beszakadt alatta és a pincébe zuhant. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni.

Mindenkit sokkolt a tragédia

Összetört a szívünk, hogy ismét elvesztettünk valakit a csapatból

– mondta egy sajtótájékoztatón Annette Nance-Holt tűzoltóparancsnok. Hozzátette:

Michael mindent megtett Chicago lakóiért, és bátorságát soha nem felejtik el.

A fiatal tűzoltó az Edgewater körzetben szolgált, és májusban ünnepelte volna második évfordulóját a testületnél. Különösen megrendítő, hogy a családjában ő már a negyedik generáció tagja volt, aki a tűzoltóságnál szolgált.

A tragédia ellenére a mentésnek volt pozitív oldala is: a házban élő hét embernek sikerült kimenekülnie. A tűz keletkezésének okát egyelőre vizsgálják.

A város polgármestere, Brandon Johnson is megszólalt a tragédia kapcsán:

Michael Altman elhivatottsága örökre példa marad. Igazi hős.

A People információi szerint Altman feleségével élt, egy gyermek édesapja volt. A tragédiát még fájdalmasabbá teszi, hogy párjával éppen babát vártak.