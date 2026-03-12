Víz alá merült autójával a sofőr – 9 éves kislány mentette meg az életét

Egy 9 éves lány különleges díjat kapott, miután egy veszélybe került jármű sofőrjét mentette meg.
Az ohiói Parker februárban lett szemtanúja annak, ahogy egy helyi lakos, Craig Chabut teherautója egy víztárolóba csapódott, majd a víz alá került.
A sofőr egészségügyi vészhelyzetet szenvedett, emiatt vesztette el uralmát a jármű felett, és tért le az útról. Piper hidegvérét megőrizve tárcsázta a segélyhívót, és biztonságban tartotta öccsét, míg a mentők meg nem érkeztek.
Nagyon büszkék vagyunk Parkerre, és megkönnyebbültünk, hogy mindenki jól van!
- írta a város közösségi médiában közzétett bejegyzésében.
Parker egy nyári program során tanulta meg, hogyan értesítse a hatóságokat, ha problémát észlel. Ezt minden óvodás és második osztály közötti diáknak megtanítják.
A lányt a Washington Township-i tűzoltóság büszkén tüntette ki életmentő díjával - írja a People.
