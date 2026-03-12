Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Víz alá merült autójával a sofőr – 9 éves kislány mentette meg az életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 12. 14:45
A kislány most különleges kitüntetésben részesült. Nemcsak életet mentett, de öccsére is figyelt a vészhelyzet során.
Egy 9 éves lány különleges díjat kapott, miután egy veszélybe került jármű sofőrjét mentette meg.

9 éves lány mentette meg egy sofőr életét
9 éves lány mentette meg egy sofőr életét (fotó: Facebook)

Hogyan mentette meg a sofőrt?

Az ohiói Parker februárban lett szemtanúja annak, ahogy egy helyi lakos, Craig Chabut teherautója egy víztárolóba csapódott, majd a víz alá került.

A sofőr egészségügyi vészhelyzetet szenvedett, emiatt vesztette el uralmát a jármű felett, és tért le az útról. Piper hidegvérét megőrizve tárcsázta a segélyhívót, és biztonságban tartotta öccsét, míg a mentők meg nem érkeztek.

Nagyon büszkék vagyunk Parkerre, és megkönnyebbültünk, hogy mindenki jól van!

- írta a város közösségi médiában közzétett bejegyzésében.

Parker egy nyári program során tanulta meg, hogyan értesítse a hatóságokat, ha problémát észlel. Ezt minden óvodás és második osztály közötti diáknak megtanítják.

A lányt a Washington Township-i tűzoltóság büszkén tüntette ki életmentő díjával - írja a People.

 

