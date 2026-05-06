"Ne hagyjátok meghalni a babámat" - Nem végezték el időben a császármetszést, súlyosan megsérült egy újszülött

Habár a 26 éves édesanya, Shanine Skilton-Cola mindennél jobban várta, hogy karjaiban tarthassa kisfiát, teljesen összetört, miután kiderült, újszülöttje agykárosodást szenvedett, miután az orvosok fél órát vártak, mielőtt sürgősségi császármetszést rendeltek el nála. Shanine várandósságának 38. hetében került kórházba, miután a kis Cobie pulzusa alacsony volt. Miután azonban felvették őt a szülészetre, a vizsgálatokat követően nem cselekedtek egyből az orvosok, hanem vártak fél órát. Ez pedig pont annyi idő volt, ami súlyos károsodást okozott a magzatnak.

Agykárosodást okozott az újszülöttnél a késői császármetszés

Cobie 2022. július 18-án született közel négy kilóval, azonban újraélesztésre volt szüksége azonnal, miután oxigénhiány lépett fel nála. Feltételezések szerint lepényleválás történt, ez okozhatta azt, hogy a most hároméves agyi bénulásban szenved, ami miatt nem tud sem járni, sem beszélni és folyamatos, 24 órás ápolásra szorul.

Már a vajúdás alatt tudtam, hogy valami nincs rendben. Féltem, és úgy éreztem, nem hallgatnak meg, nem nyugtatnak meg. Csak azt akartam, hogy valaki komolyan vegye az aggodalmaimat. Amikor Cobie megszületett, nem sírt fel, és én rettenetesen megijedtem. Fogalmam sem volt, mi történik. Csak azt tudtam ismételgetni újra és újra: "Ne hagyjátok meghalni a babámat"

- emlékezett vissza Shanine, akinek gyermeke élete első 84 napját a kórházban kellett töltse. Habár utána hazaengedték őket, később újra visszatetették a csecsemőt, aki tíz hónapos koráig fekvőbeteg maradt.

Cobie az első évének nagy részét kórházban töltötte, és a családunk ezalatt szétszakadtnak érezte magát. Most azzal a valósággal élünk, ami az ellátási hibák következménye lehet. Nem tudja tartani a fejét, nem tud nyelni, szondán keresztül táplálják. Rohamai vannak és voltak, állandó ápolásra van szüksége. Régen azt mondtam, bárcsak az egyik gyermekem örökre kisbaba maradna, de nem így értettem. Nem ezt akartam. Nem ilyen életet képzeltem a fiamnak

- zárta gondolatait a háromgyermekes anya a TheSun írása szerint.