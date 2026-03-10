Három járművel rohantak a tűzoltók: egy férfi életét már nem lehetett megmenteni

Hétfő este érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, mely szerint Alsózsolcán kigyulladt egy életvitelszerűen lakott melléképület. A Bocskai úton lévő hatvannégy négyzetméteres téglaépület egyik negyven négyzetméteres helyisége és az épület teteje égett. A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, akik rövid idő alatt megfékezték a lángokat, majd az épület átvizsgálásakor egy középkorú férfi összeégett holttestét találták meg.

Tragédia: egy férfi vesztette életét a tűzben / Fotó: unsplash.com

Egy férfi életét követelte a tűz

Az épület lakhatatlanná vált, lakói rokonokhoz költöztek. Nem zárható ki, hogy a tűz elektromos okokra vezethető vissza, azonban a pontos keletkezési körülményeket tűzvizsgálat keretében tárják fel.