Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Három járművel rohantak a tűzoltók: egy férfi életét már nem lehetett megmenteni

tűzoltók
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 09:35
halálos tűzesettűz
Egy melléképület gyulladt ki Alsózsolcán. A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, ők találták meg a férfi holttestét.
Bors
A szerző cikkei

Hétfő este érkezett a bejelentés a katasztrófavédelemhez, mely szerint Alsózsolcán kigyulladt egy életvitelszerűen lakott melléképület. A Bocskai úton lévő hatvannégy négyzetméteres téglaépület egyik negyven négyzetméteres helyisége és az épület teteje égett. A tűzoltók három járművel vonultak a helyszínre, akik rövid idő alatt megfékezték a lángokat, majd az épület átvizsgálásakor egy középkorú férfi összeégett holttestét találták meg. 

tűz, lángok, kigyulladt
Tragédia: egy férfi vesztette életét a tűzben  / Fotó: unsplash.com

Egy férfi életét követelte a tűz

Az épület lakhatatlanná vált, lakói rokonokhoz költöztek. Nem zárható ki, hogy a tűz elektromos okokra vezethető vissza, azonban a pontos keletkezési körülményeket tűzvizsgálat keretében tárják fel.

Az elektromos hálózat tervezését és kiépítését bízzuk szakemberre, a hálózatot ne terheljük túl, illetve kerüljük a hibás műszaki cikkek használatát - hívta fel rá a figyelmet a Katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu