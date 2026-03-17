Riadalom Ócsán: Töltés közben kapott lángra az elektromos autó

Elektromos autó égett Ócsán – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldalán. Egy túlhevült akkumulátor okozta tüzet, amely miatt az autó teljes terjedelmében égett a családi ház udvarán, a lángok pedig fenyegetőek voltak a házra is.

Töltés közben gyulladt ki egy elektromos autó

Töltés közben kigyulladt egy elektromos autó tegnap Ócsán, egy családi ház udvarán. A lángok a házat is fenyegették, a helyszínen tartózkodó emberek az utcára tolták az égő autót. Kettőjüket a mentők megfigyelésre kórházba szállították. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autó már teljes egészében égett. A dabasi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, eközben folyamatosan mérték az akkumulátor hőmérsékletét. A külső hűtés ellenére az akkumulátorban folyamatosan emelkedett a hőmérséklet. A tűzoltók oltólándzsa segítségével vizet juttattak az akkupakkba, és visszahűtötték a felforrósodott akkumulátorokat

– írták a bejegyzésben.

A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívta a figyelmet az elektromos autók töltésének megfelelő használatáról.

Az elektromos autókat kizárólag a járműhöz tartozó töltővel, hosszabbító közbeiktatása nélkül töltsd!

– írták.

Majd hozzátették, hogy ha mégis megtörténik a baj, a hangsúly mindig az áramtalanításon van, az akkumulátorok folyamatos hűtésén és a visszagyulladás megakadályozásán.