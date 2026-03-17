Riadalom Ócsán: Töltés közben kapott lángra az elektromos autó

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 19:51
Döbbenetes képeken láthatóak a roncsok. Teljesen leégett egy elektromos autó Ócsán.

Elektromos autó égett Ócsán – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldalán. Egy túlhevült akkumulátor okozta tüzet, amely miatt az autó teljes terjedelmében égett a családi ház udvarán, a lángok pedig fenyegetőek voltak a házra is.

Töltés közben gyulladt ki egy elektromos autó
Töltés közben gyulladt ki egy elektromos autó
Forrás: Dabas HTP/Facebook

Töltés közben gyulladt ki az elektromos autó

Töltés közben kigyulladt egy elektromos autó tegnap Ócsán, egy családi ház udvarán. A lángok a házat is fenyegették, a helyszínen tartózkodó emberek az utcára tolták az égő autót. Kettőjüket a mentők megfigyelésre kórházba szállították. Mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az autó már teljes egészében égett. A dabasi hivatásos tűzoltók eloltották a lángokat, eközben folyamatosan mérték az akkumulátor hőmérsékletét. A külső hűtés ellenére az akkumulátorban folyamatosan emelkedett a hőmérséklet. A tűzoltók oltólándzsa segítségével vizet juttattak az akkupakkba, és visszahűtötték a felforrósodott akkumulátorokat

– írták a bejegyzésben.

A Katasztrófavédelmi Főigazgatóság felhívta a figyelmet az elektromos autók töltésének megfelelő használatáról.

Az elektromos autókat kizárólag a járműhöz tartozó töltővel, hosszabbító közbeiktatása nélkül töltsd!

– írták.

Majd hozzátették, hogy ha mégis megtörténik a baj, a hangsúly mindig az áramtalanításon van, az akkumulátorok folyamatos hűtésén és a visszagyulladás megakadályozásán.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu